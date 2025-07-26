"Вас могут обманывать": украинка рассказала правду о работе в Германии

Украинка Анастасия, которая полтора года работала в немецком отеле уборщицей, рассказала о своем опыте. По ее словам, она решила поделиться этим только сейчас, потому что теперь ей не грозит увольнение.

Девушка заметила, что это ее личный опыт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @the_sukmana.

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Что украинка рассказала о работе в Германии?

Анастасия отметила, что любит немцев, однако, по ее словам, следует остерегаться тех, которые "имеют влияние".

Я очень люблю немцев, честно. В большинстве они все добрые и помогут вам, чем смогут. Но те, которые имеют хотя бы малейшее влияние на вашу жизнь или какое-то будущее, обязательно этим воспользуются, чтобы показать вам, какое вы дно,

– сказала она.

Девушка начала с того, что людей, которые не знают немецкий, часто обманывают. По документам все может быть хорошо, однако на практике что-то может не сходиться.

Поэтому здесь каждый второй имеет адвоката или юриста для того, чтобы как-то защитить свои права, потому что сам ты не вывезешь. Второе, вам не стоит вкладывать все свои силы в работу,

– заявила Анастасия.

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Украинка также посоветовала не перерабатывать, потому что это не всегда ценят. За это редко хвалят и скорее наоборот – от вас могут начать требовать больше.

К слову, ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы прожить без социальной помощи.