Никогда так не делайте: без чего ни в коем случае нельзя начинать работу в Польше

Польша остается одним из главных направлений трудовой миграции для украинцев. В то же время именно на этапе трудоустройства люди чаще всего сталкиваются с рисками – от невыплаты зарплаты до отсутствия какой-либо правовой защиты.

Эксперты советуют придерживаться нескольких базовых правил, которые помогут избежать проблем. Больше об этом рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.

На что стоит обратить внимание украинцам?

Прежде всего, не стоит начинать работу без подписанного контракта – даже если речь идет о так называемом "испытательном сроке". Договор может быть бумажным или электронным, но он обязательно должен существовать. Без него работник не имеет никаких гарантий:

ни выплаты зарплаты,

ни защиты в случае конфликта с работодателем.

Еще одна распространенная ловушка – вакансии со слишком высокими зарплатами без требований к знанию языка или опыта. Если условия выглядят слишком привлекательно, это часто означает скрытые нюансы, о которых не сообщают сразу, или откровенное мошенничество.

Украинцам, которые устраиваются через агентства временного трудоустройства, советуют обязательно проверять такие компании в официальном реестре KRAZ. Это можно сделать за несколько минут, но такая проверка помогает избежать сотрудничества с нелегальными или недобросовестными посредниками.

Отдельное внимание стоит обратить на форму оплаты труда. Несмотря на распространенность так называемой "серой" зарплаты в конвертах, она лишает работника социальных гарантий и может привести к проблемам с законом. Легальная выплата означает:

пенсионные взносы,

медицинское страхование,

защиту в случае проверок.

Специалисты также советуют, по возможности, выбирать трудовой договор, а не гражданско-правовое соглашение. Именно трудовой контракт гарантирует оплачиваемый отпуск, больничные и высокий уровень защиты от увольнения.



Эксперты советуют придерживаться нескольких базовых правил при поиске работы / Фото Unsplash

Как изменилась оплата труда в Польше?