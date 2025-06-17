В Польше не хватает работников: в каких отраслях самый большой спрос

В Польше во многих отраслях не хватает людей. Эта тенденция наблюдается по всей стране, хотя в некоторых регионах ситуация лучше.

Департамент экономики и финансов Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве и Офис инвестиций и экономических циклов (BIEC) сообщил, что индекс барометра предложений работы в мае составил 257,8 балла, оставшись почти на том же уровне, что и в апреле (257,9 баллов). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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В каких сферах наибольший спрос

С 1 июня 2025 года повяты могут создавать списки "запрещенных профессий" в Польше для иностранцев.

Однако анализ экспертов свидетельствует о том, что в стране продолжает расти спрос на рабочих физического труда, в частности в сфере строительства. Кроме того, не хватает людей в сферах туризма, образования и здравоохранения.

Также в последнее время увеличилось количество вакансий по поиску представителей профессий, которые требуют точных наук или инженерного образования, в частности в IT-профессии.

Кроме того, аналитики заметили, что за последний месяц весны больше всего новых объявлений о работе появилось в сферах недвижимости, закупки и маркетинга.

Относительно сферы услуг и профессий, связанных с социальными и юридическими науками, то ситуация не изменилась.

Наибольший спрос на новых работников зафиксировали в:

Подляском воеводстве,

Люблинском воеводстве,

Свентокшиском воеводстве.

Именно там в мае появлялось больше всего новых объявлений о работе. Зато значительное снижение публикации вакансий заметили в: Любушском, Поморском и Шленском воеводствах.

К слову, пока самый низкий спрос наблюдается на графических дизайнеров, работников колл-центров и специалистов по управлению персоналом – количество вакансий на эти должности значительно сократилось.