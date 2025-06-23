В Польше работодатели не будут оплачивать больничные
- Польское правительство планирует передать оплату больничных органам социального страхования, освободив работодателей от этой обязанности.
- Сейчас законопроект находится на рассмотрении Комитета по вопросам экономики при Совете Министров, но дата внедрения новых правил еще неизвестна.
Польское правительство хочет отменить нынешнюю систему выплаты больничных. Власти планируют сделать так, чтобы работодатель не оплачивал больничные своим работникам.
Министерство семьи, труда и социальной политики предлагает, чтобы больничные полностью оплачивали органы социального страхования. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.
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Как изменится система больничных в Польше
Сейчас в Польше действует такая система больничных – работодатель покрывает расходы на нетрудоспособность из-за болезни работника за первые 33 дня в календарном году, а для людей старше 50 лет – первые 14 дней.
Когда же этот период заканчивается, то больничные оплачивает ZUS – Управление социального страхования в Польше.
Зато правительство предлагает сделать так, чтобы ZUS выплачивало пособие с первого дня больничного.
Когда введут новые правила – пока неизвестно. Сейчас законопроект дорабатывает Комитет по вопросам экономики при Совете Министров.
Важно! Напомним, что с 1 июня в Польше начали действовать изменения для безработных. Прежде всего в стране выросла сумма базовой помощи. Кроме того, люди без работы имеют шанс пройти обучение и стажировку.