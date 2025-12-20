"Думала, будет дешевле": украинка раскрыла расходы на месяц в Испании
- Украинка, живущая в Испании, тратит 1100 евро на аренду трехкомнатной квартиры и 150 евро на коммунальные услуги.
- Общие расходы на жизнь на двоих в Испании составляют примерно 2300 евро в месяц, включая питание, транспорт и другие расходы.
Украинка, живущая в Испании, раскрыла, сколько денег нужно для жизни в Испании на двоих.
Испания – это очень популярная среди украинцев страна. Одни едут туда в отпуска, а другие переезжают в страну жить, сообщает 24 Канал со ссылкой на komvshan.ka.
Интересно "Для меня это суперважно": украинка раскрыла 3 причины для переезда в Хорватию
Сколько стоит жизнь в Испании?
Самым большим расходом в этой стране для украинки является аренда жилья. За трехкомнатную квартиру с террасой, расположенную в хорошем районе и всего в пяти минутах от моря, приходится отдавать 1100 евро.
Но во время переезда в Испанию стоит учесть, что владельцы, скорее всего, захотят оплату за полгода вперед, или выписку доходов, поэтому к таким расходам также стоит быть готовыми.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
За коммунальные услуги (свет, воду, интернет и счета за телефон) украинка платит еще 150 евро. Следующий пункт расходов – это еда.
В Украине мы жили на доставках, а сейчас я готовлю дома. И, честно, я думала, будет дешевле. На двоих получается 500 евро в месяц – это обычная еда, без мяса акулы и лобстеров,
– поделилась украинка.
В заведения украинка ходит не очень часто, и на один поход на двоих тратит примерно 40 евро. В месяц это получается около 160 евро. А вот кофе девушка пьет дома, чтобы сэкономить 3 евро в день. Еще один пункт расходов – это транспорт.
Украинка рассказала о расходах в Испании: смотрите видео
У пары есть машина, поэтому на бензин приходится тратить примерно 100 евро в месяц, и еще 40 евро уходит на общественный транспорт.
Бьюти-услуги мужа – 18 евро стрижка. Мои бьюти услуги – ноль евро,
– добавила девушка.
20 евро в месяц тратится на спорт, а вот бегает по набережной украинка и занимается пилатесом на террасе бесплатно. Последняя категория расходов – это спонтанные покупки, и на них пара выделяет 200 евро.
Поэтому на месяц жизни в Испании двум людям нужно примерно 2300 евро.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, переехавшая в Германию, рассказала, почему выбрала именно эту страну для переезда и раскрыла ее неожиданные преимущества. Больше всего ей нравится социальная защита в Германии.
Между тем украинка раскрыла неожиданные недостатки жизни в солнечной Шри-Ланке. Несмотря на то, что это замечательная страна для отпуска, в ней все же есть несколько недостатков, о которых даже не догадываются туристы.