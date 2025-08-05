Рабочие часы и запись к врачу: 5 вещей, которые удивляют и раздражают украинку в Германии
- Юлия до сих пор не записалась к врачу в Германии из-за сложности предварительной записи, ближайшая свободная дата была на август.
- Она не получила ответа от налоговой на жилье, хотя отправила письмо полгода назад, и не привыкла к рабочим часам немцев, которые завершаются в 15-16:00.
- Юлия не может смириться с бюрократией в Германии, в частности с получением многочисленных бумажных писем, и еще не выучила немецкий язык, хотя проживает в стране уже 8 месяцев.
Украинка Юлия живет в Германии уже 8 месяцев – и до сих пор остаются вещи, которые для нее совершенно непривычны.
Немало украинцев сейчас проживают в Германии – и менталитет, законы и обычаи в этой стране очень сильно отличаются от украинских, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliaintrovert. Поэтому блогер Юлия поделилась 5 вещами, которые до сих пор не успела сделать в стране – хоть и живет здесь уже почти год.
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Не записалась к врачу
В Германии попасть к врачу не так просто, как в Украине – нужно делать запись заранее. И Юлия поделилась, что ближайшая свободная дата была на август, поэтому за 8 месяцев пребывания в стране она все еще не побывала в больнице.
Не получила ответа от налоговой
Письмо в налоговую на жилье Юлия отправила еще полгода назад и до сих пор ждет ответа.
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Не привыкла к часам работы немцев
В Германии у немалого количества людей рабочие часы завершаются в 15 – 16:00, и они имеют достаточно времени, чтобы поддерживать активную жизнь после работы, заниматься хобби и отдыхать.
Нам о таком только мечтать,
– добавила девушка.
Не может смириться с бюрократией
Еженедельно на ящик Юлии приходят бумажные письма – и каждый из них нужно внимательно читать, чтобы не пропустить важной почты. Однажды она случайно выбросила код к своей карте – и все из-за того, что он был напечатан не в письме, а на внутренней стороне конверта.
Не выучила немецкий
Изучение языка – это непростой и долгий процесс, и Юлия поделилась, что за 8 месяцев в Германии еще не успела овладеть языком.