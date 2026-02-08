В Украине этого не делала: украинка раскрыла, как ее изменила Норвегия

Украинка, живущая в Норвегии, заметила несколько значительных различий между этими странами –и некоторые из них заставили ее изменить давние привычки.

Жизнь в Норвегии очень отличается от украинки – и часто в маленьких, но неожиданных вещах. Украинка поделилась, что начала делать в этой стране, сообщает iamhelenmazur.

Что украинка начала делать в Норвегии?

Первое, что начала делать девушка – это пить воду из крана. В Норвегии она чистая и бесплатная. Кроме того, даже большинство проточной воды в горах и лесах Норвегии чистая и питьевая, пишет Visit Norway. Впрочем, лучше не пить воду, протекающую через пастбища или стекающую с ледников.

А вот воду в бутылках обычно в Норвегии покупают туристы – и стоит она немало.

Еще одна привычка, которую приобрела девушка – это сдавать пластиковые и жестяные бутылки. В Норвегии при покупке в чек учитывается плата не только за напиток, но и за тару, и при ее сдаче деньги возвращаются, а это изрядно мотивирует.

Украинка рассказала, как изменилась ее жизнь в Норвегии: смотрите видео

Кроме того, украинка начала сортировать мусор – и делать это в Норвегии совсем не сложно. А вот за нарушение правил можно получить штраф. Кроме того, очень сильно на жизнь блогера влияет то, что она живет не в квартире, а в частном доме. И это означает, что приходится чистить снег и топить дом дровами.

Седьмое – хожу в зал, потому что больше здесь нечем и заняться,

– пожаловалась девушка.

Она также привыкла брать книги на украинском языке в местной библиотеке, ведь доставка из Украины в Норвегию стоит немало.

