Вниманию водителей: какая допустимая скорость в Польше
Выезжая в Польшу на собственном авто, стоит ознакомиться с правилами дорожного движения страны. Ведь даже за незначительное превышение скорости предусмотрены немалые штрафы.
И если, к примеру, в Украине возможно превышение в 3 километра при допустимой скорости 20 километров в час, то в Польше таких правил нет. Об этом пишет 24 Канал.
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Ограничение скорости движения в Польше
Ограничения движения отличаются в зависимости от участка дороги. Максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей на автомагистрали составляет 140 километров в час, на скоростных дорогах с двумя проезжими частями – 120 километров в час.
Максимально допустимая скорость для легковых авто в Польше:
|На внутренних дорогах жилой застройки
|20 километров в час;
|В населенных пунктах
|50 километров в час;
|На однополосных скоростных дорогах и других проезжих частях за пределами населенных пунктов
|100 километров в час;
|На скоростных дорогах с двусторонним движением
|120 километров в час;
|На автомагистралях
|140 километров в час.
Ограничения скорости в Польше такие же, как и в других странах ЕС / Pexels
Отметим, что допустимые скорости отличаются от вида и для состава транспортных средств.
К примеру, разрешенная скорость автомобиля с прицепом или полуприцепом, а также грузовых автомобилей общей массой более 3,5 тонн:
- 80 км/ч – на автомагистралях,
- 80 км/ч – на двухполосных и однополосных скоростных дорогах,
- 70 км/ч – на других дорогах вне населенных пунктов.
Между тем разрешенная скорость автобуса на автомагистралях и скоростных трассах – 100 километров в час.
Штрафы за превышение скорости в Польше
В Польше строгая система начисления штрафов. Кроме того, если правонарушитель повторно превысит скорость в следующие 2 года, то сумма удваивается.
Всего в Польше такие штрафы за превышение скорости:
- при превышении до 10 км/ч – 50 злотых;
- на 11 – 15 км/ч – 100 злотых;
- на 16 – 20 км/ч – 200 злотых;
- на 21 – 25 км/ч – 300 злотых;
- на 26 – 30 км/ч – 400 злотых;
- на 31 – 40 км/ч – 800 злотых;
- на 41 – 50 км/ч – 1 000 злотых;
- на 51 – 60 км/ч – 1 500 злотых;
- на 61 – 70 км/ч – 2 000 злотых;
- на 71 км/ч и более – 2 500 злотых.