Вниманию водителей: какая допустимая скорость в Польше

Выезжая в Польшу на собственном авто, стоит ознакомиться с правилами дорожного движения страны. Ведь даже за незначительное превышение скорости предусмотрены немалые штрафы.

И если, к примеру, в Украине возможно превышение в 3 километра при допустимой скорости 20 километров в час, то в Польше таких правил нет. Об этом пишет 24 Канал.

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Ограничение скорости движения в Польше

Ограничения движения отличаются в зависимости от участка дороги. Максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей на автомагистрали составляет 140 километров в час, на скоростных дорогах с двумя проезжими частями – 120 километров в час.

Максимально допустимая скорость для легковых авто в Польше:

На внутренних дорогах жилой застройки 20 километров в час; В населенных пунктах 50 километров в час; На однополосных скоростных дорогах и других проезжих частях за пределами населенных пунктов 100 километров в час; На скоростных дорогах с двусторонним движением 120 километров в час; На автомагистралях 140 километров в час.



Ограничения скорости в Польше такие же, как и в других странах ЕС / Pexels

Отметим, что допустимые скорости отличаются от вида и для состава транспортных средств.

К примеру, разрешенная скорость автомобиля с прицепом или полуприцепом, а также грузовых автомобилей общей массой более 3,5 тонн:

80 км/ч – на автомагистралях,

80 км/ч – на двухполосных и однополосных скоростных дорогах,

70 км/ч – на других дорогах вне населенных пунктов.

Между тем разрешенная скорость автобуса на автомагистралях и скоростных трассах – 100 километров в час.

Штрафы за превышение скорости в Польше

В Польше строгая система начисления штрафов. Кроме того, если правонарушитель повторно превысит скорость в следующие 2 года, то сумма удваивается.

Всего в Польше такие штрафы за превышение скорости: