Американский паспорт сильно опустился в Индексе паспортов Хенли. Сейчас он находится на рекордно низкой для себя позиции за всю 20-летнюю историю этого индекса.

Индекс паспортов Хенли регулярно отслеживает глобальную свободу передвижения владельцев 199 паспортов в 227 стран и территорий мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какое место занимает паспорт США в рейтинге?

Американский паспорт, который занимал первое место в 2014 году, сейчас опустился аж на 10-е место в рейтинге. Но по факту Америку опережают аж 33 страны, ведь государства с одинаковым баллом разделяют одно место.

Например, на втором месте – сразу 2 страны, а на третьем – сразу семь.

Самые сильные паспорта мира в 2025 году:

1 место – Сингапур;

2 место – Япония и Южная Корея;

3 место – Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания и Финляндия;

4 место – Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция;

5 место – Греция, Швейцария и Новая Зеландия.

Так, по состоянию на 2025 год "самый сильный" паспорт имеет Сингапур. Граждане этой страны имеют безвизовый доступ к 193 из 227 направлений мира.

К слову, именно Сингапур считается самой самой дорогой страной для жизни в Азии, и получить гражданство там – совсем непросто.

За ним в рейтинге следуют Япония и Южная Корея – владельцы паспортов этих стран могут свободно путешествовать в 190 государств.