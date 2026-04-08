Может понадобиться в любой момент: какой документ оформить ребенку за границей

В Украине упростили процедуру получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей, находящихся за рубежом. Отныне родители могут оформить этот документ дистанционно.

Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, теперь зарегистрировать ребенка в налоговом реестре можно дистанционно – без необходимости возвращаться в Украину.

Как оформить РНУКНП для ребенка?

Для этого нужно подать учетную карточку по форме №1ДР, которая одновременно является заявлением на регистрацию. Сделать это можно несколькими способами:

лично (если один из родителей находится в Украине),

через представителя по доверенности,

по почте или онлайн – через Электронный кабинет или портал "Дія".

Интересно! Как говорится на сайте "Дії", идентификационный код обычно готов в течение 3 – 5 рабочих дней.

Подать документы может один из родителей или законный представитель. Для оформления понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка,

документ, удостоверяющий личность одного из родителей,

а также подтверждение места жительства.

Важно учесть, что подпись на заявлении должна быть официально заверена. Если документы выданы на иностранном языке, их нужно перевести на украинский и нотариально заверить.



Оформить РНОКПП для ребенка можно через "Дію"

Отдельно отмечается, что в случае, если родители ребенка на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, необходимо дополнительно подать справку о регистрации ребенка гражданином Украины.

После оформления РНОКПП готовый документ могут:

отправить за границу по указанному адресу,

передать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины,

выдать представителю по доверенности.

Таким образом, даже находясь за пределами страны, родители могут быстро и удобно оформить для ребенка важный документ.

Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу?

Как известно, ребенок может выезжать за границу до 16 лет только с родителями или близкими родственниками, или при наличии документированного согласия родителей. Если ребенок едет с одним из родителей или близкими родственниками, другим людям нужно иметь доверенность, которую можно оформить у нотариуса или через орган опеки и попечительства.