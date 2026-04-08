Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, теперь зарегистрировать ребенка в налоговом реестре можно дистанционно – без необходимости возвращаться в Украину.
Как оформить РНУКНП для ребенка?
Для этого нужно подать учетную карточку по форме №1ДР, которая одновременно является заявлением на регистрацию. Сделать это можно несколькими способами:
- лично (если один из родителей находится в Украине),
- через представителя по доверенности,
- по почте или онлайн – через Электронный кабинет или портал "Дія".
Интересно! Как говорится на сайте "Дії", идентификационный код обычно готов в течение 3 – 5 рабочих дней.
Подать документы может один из родителей или законный представитель. Для оформления понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка,
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей,
- а также подтверждение места жительства.
Важно учесть, что подпись на заявлении должна быть официально заверена. Если документы выданы на иностранном языке, их нужно перевести на украинский и нотариально заверить.
Оформить РНОКПП для ребенка можно через "Дію" / Фото Unsplash
Отдельно отмечается, что в случае, если родители ребенка на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, необходимо дополнительно подать справку о регистрации ребенка гражданином Украины.
После оформления РНОКПП готовый документ могут:
- отправить за границу по указанному адресу,
- передать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины,
- выдать представителю по доверенности.
Таким образом, даже находясь за пределами страны, родители могут быстро и удобно оформить для ребенка важный документ.
Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу?
Как известно, ребенок может выезжать за границу до 16 лет только с родителями или близкими родственниками, или при наличии документированного согласия родителей. Если ребенок едет с одним из родителей или близкими родственниками, другим людям нужно иметь доверенность, которую можно оформить у нотариуса или через орган опеки и попечительства.