Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, теперь зарегистрировать ребенка в налоговом реестре можно дистанционно – без необходимости возвращаться в Украину.

Смотрите также Не все так просто: пропустят ли вас с пасочкой и пасхальными яйцами через границу

Как оформить РНУКНП для ребенка?

Для этого нужно подать учетную карточку по форме №1ДР, которая одновременно является заявлением на регистрацию. Сделать это можно несколькими способами:

лично (если один из родителей находится в Украине),

через представителя по доверенности,

по почте или онлайн – через Электронный кабинет или портал "Дія".

Интересно! Как говорится на сайте "Дії", идентификационный код обычно готов в течение 3 – 5 рабочих дней.

Подать документы может один из родителей или законный представитель. Для оформления понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка,

документ, удостоверяющий личность одного из родителей,

а также подтверждение места жительства.

Важно учесть, что подпись на заявлении должна быть официально заверена. Если документы выданы на иностранном языке, их нужно перевести на украинский и нотариально заверить.



Отдельно отмечается, что в случае, если родители ребенка на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, необходимо дополнительно подать справку о регистрации ребенка гражданином Украины.

После оформления РНОКПП готовый документ могут:

отправить за границу по указанному адресу,

передать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины,

выдать представителю по доверенности.

Таким образом, даже находясь за пределами страны, родители могут быстро и удобно оформить для ребенка важный документ.

Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу?

Как известно, ребенок может выезжать за границу до 16 лет только с родителями или близкими родственниками, или при наличии документированного согласия родителей. Если ребенок едет с одним из родителей или близкими родственниками, другим людям нужно иметь доверенность, которую можно оформить у нотариуса или через орган опеки и попечительства.