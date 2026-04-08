Як повідомляє Державна податкова служба України, тепер зареєструвати дитину в податковому реєстрі можна дистанційно – без необхідності повертатися в Україну.

Дивіться також Не все так просто: чи пропустять вас із пасочкою та крашанками через кордон

Як оформити РНОКПП для дитини?

Для цього потрібно подати облікову картку за формою №1ДР, яка одночасно є заявою на реєстрацію. Зробити це можна кількома способами:

особисто (якщо один із батьків перебуває в Україні),

через представника за довіреністю,

поштою або онлайн – через Електронний кабінет чи портал "Дія".

Цікаво! Як мовиться на сайті "Дії", ідентифікаційний код зазвичай готовий протягом 3 – 5 робочих днів.

Подати документи може один із батьків або законний представник. Для оформлення знадобляться:

свідоцтво про народження дитини,

документ, що посвідчує особу одного з батьків,

а також підтвердження місця проживання.

Важливо врахувати, що підпис на заяві має бути офіційно засвідчений. Якщо документи видані іноземною мовою, їх потрібно перекласти українською та нотаріально завірити.



Оформити РНОКПП для дитини можна через "Дію" / Фото Unsplash

Окремо зазначається, що у випадку, якщо батьки дитини на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, необхідно додатково подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.

Після оформлення РНОКПП готовий документ можуть:

надіслати за кордон за вказаною адресою,

передати до закордонної дипломатичної установи України,

видати представнику за довіреністю.

Таким чином, навіть перебуваючи за межами країни, батьки можуть швидко та зручно оформити для дитини важливий документ.

Як оформити доручення на виїзд дитини за кордон?

Як відомо, дитина може виїжджати за кордон до 16 років лише з батьками чи близькими родичами, або за наявності документованої згоди батьків. Якщо дитина їде з одним із батьків або близькими родичами, іншим людям потрібно мати довіреність, яку можна оформити у нотаріуса чи через орган опіки та піклування.