Будет "адекватный" ответ: Польша отреагировала на закрытие своего консульства в Калининграде

Российские власти заявили о закрытии Генерального консульства Польши в Калининграде. Польша обещает дать "адекватный ответ" на это.

Освободить консульство приказали до 29 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVP Info.

Смотрите также Польский город будет жаловаться в ЕС на целую Германию: причина неожиданная

Как Польша отреагировала на закрытие консульства в Калининграде?

Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что реакция Министерства будет соответствующей. Правда, он не уточнил, какой именно и когда это произойдет.

Вронский отметил, что россияне так ответили на закрытие российского консульства в Кракове в 2024 году.

Он отметил, что решение властей России – неоправданное. Ведь российское консульство закрыли после выявления причастности российской разведки к поджогу торгового центра на улице Маривильской.

"Польша не принимает никаких мер против российского государства", – добавил Вронский.

В то же время он считает, что такое решение России будет более болезненным для самих россиян, которые подают заявки на получение виз.

Он также предостерег туристов от поездок в Россию, ведь их там могут обвинить в вещах, которых те на самом деле не делали.