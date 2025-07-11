Звільнити консульство наказали до 29 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVP Info.

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Як Польща відреагувала на закриття консульства у Калінінграді?

Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що реакція Міністерства буде відповідною. Щоправда, він не уточнив, якою саме та коли це станеться.

Вронський зауважив, що росіяни так відповіли на закриття російського консульства в Кракові у 2024 році.

Він наголосив, що рішення влади Росії – невиправдане. Адже російське консульство закрили після виявлення причетності російської розвідки до підпалу торгового центру на вулиці Маривільській.

"Польща не вживає жодних заходів проти російської держави", – додав Вронський.

Водночас він вважає, що таке рішення Росії буде більш болісним для самих росіян, які подають заявки на отримання віз.

Він також застеріг туристів від поїздок до Росії, адже їх там можуть звинуватити у речах, яких ті насправді не робили.