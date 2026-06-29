Страна ЕС резко ужесточила условия въезда из Украины: кого перестали пропускать

Из-за аномальной жары румынские власти ввели ограничения на движение грузовиков через ряд пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Запрет будет действовать как минимум 29 – 30 июня в дневное время.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

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Почему ввели ограничения?

Причиной временных ограничений стало экстремальное повышение температуры воздуха. В Румынии пояснили, что запрет на движение большегрузного транспорта необходим для сохранения дорожного покрытия, которое в условиях сильной жары может деформироваться под весом грузовиков.

Важно! Ограничения касаются только движения грузового транспорта по территории Румынии и не связаны с изменениями правил пересечения государственной границы.

На каких пунктах пропуска действуют ограничения?

Временные ограничения введены на следующих пунктах пропуска:

"Красноильск – Викову-де-Сус";

"Порубное — Сирет";

"Дяково – Халмеу".

Речь идет о грузовиках, которые выезжают из Украины и следуют по дорогам Румынии.



Румыния резко усложнила въезд из Украины / Фото ГПСУ

Кого не будут пропускать?

Запрет распространяется на все грузовые транспортные средства, в том числе на пустые грузовики. Ограничения будут действовать 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00. В то же время легковые автомобили, автобусы и другой пассажирский транспорт продолжают пересекать границу без изменений.

В Госпогранслужбе отметили , что после завершения всех процедур грузовики будут находиться на специальных площадках вблизи пунктов пропуска до 20:00. Только после окончания действия запрета они смогут продолжить движение по территории Румынии.

Украинские пограничники подчеркивают, что график ограничений может меняться в зависимости от погодных условий и температуры воздуха в Румынии. Перевозчикам и логистическим компаниям рекомендуется заранее планировать международные маршруты, чтобы избежать длительного ожидания на границе.

Добавим, что в последние дни Румынию, Польшу, как и большинство стран Центральной и Западной Европы, накрыла мощная волна жары. Экстремальная жара уже сказывается на работе инфраструктуры. В разных странах сообщают о перебоях в движении общественного и железнодорожного транспорта.