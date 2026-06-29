Страна ЕС резко ужесточила условия въезда из Украины: кого перестали пропускать
Из-за аномальной жары румынские власти ввели ограничения на движение грузовиков через ряд пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Запрет будет действовать как минимум 29 – 30 июня в дневное время.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
Смотрите также: Огромные очереди на границе с Польшей под палящим солнцем: как ситуацию прокомментировали в ГПСУ
Почему ввели ограничения?
Причиной временных ограничений стало экстремальное повышение температуры воздуха. В Румынии пояснили, что запрет на движение большегрузного транспорта необходим для сохранения дорожного покрытия, которое в условиях сильной жары может деформироваться под весом грузовиков.
Важно! Ограничения касаются только движения грузового транспорта по территории Румынии и не связаны с изменениями правил пересечения государственной границы.
На каких пунктах пропуска действуют ограничения?
Временные ограничения введены на следующих пунктах пропуска:
- "Красноильск – Викову-де-Сус";
- "Порубное — Сирет";
- "Дяково – Халмеу".
Речь идет о грузовиках, которые выезжают из Украины и следуют по дорогам Румынии.
Румыния резко усложнила въезд из Украины / Фото ГПСУ
Кого не будут пропускать?
Запрет распространяется на все грузовые транспортные средства, в том числе на пустые грузовики. Ограничения будут действовать 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00. В то же время легковые автомобили, автобусы и другой пассажирский транспорт продолжают пересекать границу без изменений.
В Госпогранслужбе отметили , что после завершения всех процедур грузовики будут находиться на специальных площадках вблизи пунктов пропуска до 20:00. Только после окончания действия запрета они смогут продолжить движение по территории Румынии.
Украинские пограничники подчеркивают, что график ограничений может меняться в зависимости от погодных условий и температуры воздуха в Румынии. Перевозчикам и логистическим компаниям рекомендуется заранее планировать международные маршруты, чтобы избежать длительного ожидания на границе.
Добавим, что в последние дни Румынию, Польшу, как и большинство стран Центральной и Западной Европы, накрыла мощная волна жары. Экстремальная жара уже сказывается на работе инфраструктуры. В разных странах сообщают о перебоях в движении общественного и железнодорожного транспорта.