Про це повідомили у Державній митній службі України.

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Чому запровадили обмеження?

Причиною тимчасових обмежень стало екстремальне підвищення температури повітря. У Румунії пояснили, що заборона руху великовантажного транспорту необхідна для збереження дорожнього покриття, яке в умовах сильної спеки може деформуватися під вагою фур.

Важливо! Обмеження стосуються лише руху вантажного транспорту територією Румунії та не пов'язані зі змінами правил перетину державного кордону.

На яких пунктах пропуску діють обмеження?

Тимчасові обмеження запроваджено на таких пунктах пропуску:

"Красноїльськ – Вікову-де-Сус";

"Порубне – Сірет";

"Дякове – Халмеу".

Мовиться про вантажівки, які виїжджають з України та прямують дорогами Румунії.



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Кого не пропускатимуть?

Заборона поширюється на всі вантажні транспортні засоби, зокрема на порожні вантажівки. Обмеження діятимуть 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00. Водночас легкові автомобілі, автобуси та інший пасажирський транспорт продовжують перетинати кордон без змін.

У Держприкордонслужбі зазначили, що після завершення всіх процедур вантажівки перебуватимуть на спеціальних майданчиках поблизу пунктів пропуску до 20:00. Лише після завершення дії заборони вони зможуть продовжити рух територією Румунії.

Українські прикордонники наголошують, що графік обмежень може змінюватися залежно від погодних умов і температури повітря в Румунії. Перевізникам і логістичним компаніям рекомендують заздалегідь планувати міжнародні маршрути, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні.

Додамо, що останніми днями Румунію, Польщу, як і більшість країн Центральної та Західної Європи, накрила потужна хвиля спеки. Екстремальна спека вже впливає на роботу інфраструктури. У різних країнах повідомляють про перебої в русі громадського та залізничного транспорту.