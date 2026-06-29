Про це повідомили у Державній митній службі України.
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Чому запровадили обмеження?
Причиною тимчасових обмежень стало екстремальне підвищення температури повітря. У Румунії пояснили, що заборона руху великовантажного транспорту необхідна для збереження дорожнього покриття, яке в умовах сильної спеки може деформуватися під вагою фур.
Важливо! Обмеження стосуються лише руху вантажного транспорту територією Румунії та не пов'язані зі змінами правил перетину державного кордону.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На яких пунктах пропуску діють обмеження?
Тимчасові обмеження запроваджено на таких пунктах пропуску:
- "Красноїльськ – Вікову-де-Сус";
- "Порубне – Сірет";
- "Дякове – Халмеу".
Мовиться про вантажівки, які виїжджають з України та прямують дорогами Румунії.
Румунія різко ускладнила в'їзд з України / Фото ДПСУ
Кого не пропускатимуть?
Заборона поширюється на всі вантажні транспортні засоби, зокрема на порожні вантажівки. Обмеження діятимуть 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00. Водночас легкові автомобілі, автобуси та інший пасажирський транспорт продовжують перетинати кордон без змін.
У Держприкордонслужбі зазначили, що після завершення всіх процедур вантажівки перебуватимуть на спеціальних майданчиках поблизу пунктів пропуску до 20:00. Лише після завершення дії заборони вони зможуть продовжити рух територією Румунії.
Українські прикордонники наголошують, що графік обмежень може змінюватися залежно від погодних умов і температури повітря в Румунії. Перевізникам і логістичним компаніям рекомендують заздалегідь планувати міжнародні маршрути, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні.
Додамо, що останніми днями Румунію, Польщу, як і більшість країн Центральної та Західної Європи, накрила потужна хвиля спеки. Екстремальна спека вже впливає на роботу інфраструктури. У різних країнах повідомляють про перебої в русі громадського та залізничного транспорту.