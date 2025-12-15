Ryanair угрожает отменить 20 маршрутов из популярной страны Европы

Во многих странах Европы в этом году выросли авиационные налоги, и это совсем не нравится ирландскому перевозчику Ryanair. Из-за этого под угрозой оказались более 20 рейсов.

На фоне борьбы с ростом налогов и стоимости услуг в аэропортах лоукостер Ryanair угрожает закрыть 20 рейсов в Бельгии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему Ryanair сокращает рейсы в Бельгии?

Недавно правительство Бельгии приняло решение повысить авиационный сбор до 10 евро с пассажира, вылетающего из страны. Новые налоги начнут действовать с 2027 года для короткомагистральных рейсов – и в Ryanair утверждают, что это приведет к обвалу спроса и росту цен на авиабилеты.

Кроме того, в заявлении Ryanair раскритиковали и новые предложенные городским советом Шарлеруа налоги в размере 3 евро с каждого пассажира, летящего из аэропорта. Это повышение посадочного сбора в Бельгии – часть долгосрочного бюджета страны, что должно помочь закрыть дефицит в 9,2 миллиарда евро. Сделать это планируют уже к 2029 году.

Аэропорты уже предупредили, что дополнительные расходы придется переложить именно на путешественников, что непременно приведет к росту цен на авиабилеты. Если введут обе программы, Ryanair сократит количество пассажиров в зимнем расписании на 2026/2027 год на 5 самолетов и 20 рейсов в Брюсселе.



Ryanair угрожает отменить 20 рейсов из Брюсселя / Фото Pexels

Эти сокращения будут означать уменьшение количества мест на миллион – а это сокращение на 22% от брюссельского расписания сейчас, пишет TTW.

В Ryanair считают, что эти новые налоги сделают Бельгию "неконкурентоспособной" по сравнению с некоторыми другими странами ЕС, например Швецией, Венгрией, Словакией и Италией – там налоги отменяют для того, чтобы увеличить количество пассажиров.

Лоукостер все громче выступает против повышения авиационных налогов в Европе – несмотря на то, что потребность компенсировать выбросы углерода, образующиеся из-за коротких рейсов, только растет. Только в прошлом месяце Ryanair угрожал отменить все свои рейсы с Азорских островов из-за роста сборов в Португалии.

Кроме того, в авиакомпании по этой же причине отменяют рейсы из нескольких региональных аэропортов Франции и некоторых городов Испании.

