Ryanair запускает новые маршруты: откуда и куда можно улететь уже в октябре
- Ryanair объявила о запуске 4 новых маршрутов, соединяющих Португалию с Польшей, Швецией и Ирландией.
- Полеты в Швецию начнутся 26 октября 2025 года, а в другие направления – уже на этой неделе.
Лоукост-авиакомпания Ryanair на прошлой неделе объявила о сокращении своего расписания полетов в международном аэропорту Вены. Зато решила расширить сеть в Португалию.
Новые рейсы запустят уже этой осенью. Деталями направлений делится 24 Канал со ссылкой на Instagram Ryanair.
Читайте также Система въезда/выезда EES: все, что нужно знать об изменениях пересечения границ ЕС в 2025-м
Что известно о новых рейсах Ryanair?
В объявлении на официальной странице авиакомпании в Instagram стало известно, что вскоре будут запущены 4 новых маршрута, которые соединят Португалию с различными европейскими аэропортами. Это расширение включает два маршрута в города Польши.
- Порту (Португалия) – Гетеборг (Швеция);
- Порту (Португалия) – Варшава (Польша);
- Фару (Португалия) – Краков (Польша);
- Мадейра (Португалия) – Шаннон (Ирландия).
Начало полетов в Швецию запланировано на 26 октября 2025, тогда как полеты по другим маршрутам начнутся уже на этой неделе.
Цены зависят от даты полетов, например, стоимость билета по направлению Порту – Варшава на 7 октября 2025 года – 69 евро. Посмотреть прайс на другие рейсы можно на официальном сайте Ryanair.
Цены билетов на рейс Порту – Варшава / Скриншот с сайта Ryanair
Какие последние новости Ryanair?
Авиакомпания Ryanair, известна своими бюджетными ценами на билеты, но также и строгой багажной политикой. Однако существует положение, которое позволяет пассажирам увеличить количество бесплатных вещей, которые они могут взять на борт самолета при определенных условиях.
В то же время лоукостер увеличил нормы перевозки ручной клади. Отныне пассажирам будет разрешено перевозить чемоданы, которые на 33% больше стандартных размеров ЕС.
Одним из главных разочарований во время путешествий с Ryanair _COPYair являются места без окон Ryanair – есть места без окон. Поэтому пассажирам следует тщательно выбирать билеты.
А начиная с 3 ноября 2025, Ryanair откажется от использования бумажных посадочных талонов, вместо этого выбрав цифровые альтернативы.
Кроме того, недавно Ryanair объявил об отмене 36 маршрутов в Испанию, что усложняет планы путешествий для отдыхающих.