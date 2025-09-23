Лоукост-авіакомпанія Ryanair минулого тижня оголосила про скорочення свого розкладу польотів у міжнародному аеропорту Відня. Натомість вирішила розширити мережу до Португалії.

Нові рейси запустять вже цієї осені. Деталями напрямків ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram Ryanair.

Що відомо про нові рейси Ryanair?

В оголошенні на офіційній сторінці авіакомпанії в Instagram стало відомо, що незабаром будуть запущені 4 нові маршрути, які з'єднають Португалію з різними європейськими аеропортами. Це розширення включає два маршрути до міст Польщі.

Порту (Португалія) – Гетеборг (Швеція);

(Португалія) – (Швеція); Порту (Португалія) – Варшава (Польща);

(Португалія) – (Польща); Фару (Португалія) – Краків (Польща);

(Португалія) – (Польща); Мадейра (Португалія) – Шаннон (Ірландія).

Початок польотів до Швеції заплановано на 26 жовтня 2025 року, тоді як польоти за іншими маршрутами розпочнуться вже цього тижня.

Ціни залежать від дати польотів, наприклад, вартість квитка за напрямком Порту – Варшава на 7 жовтня 2025 року – 69 євро. Переглянути прайс на інші рейси можна на офіційному сайті Ryanair.



Ціни квитків на рейс Порту – Варшава / Скриншот з сайту Ryanair

Які останні новини Ryanair?