102 миллиона в год: эта страна Европы остается самой популярной в мире среди туристов
- Франция остается самой посещаемой страной в мире, приняв более 102 миллионов туристов в 2025 году.
- Доходы Франции от туризма достигли 77,5 миллиардов евро в 2025 году, с целью достичь 100 миллиардов евро к 2030 году.
Несмотря на то, что туристы приносят популярной стране Европы значительные средства и экономический прогресс, рост количества посетителей оказывает большое давление на популярные туристические города.
Франция – это страна, что сейчас остается самой посещаемой в мире – и недавно она побила собственный рекорд по количеству туристов, принятых за год, сообщает Euronews.
Какая страна мира остается самой популярной?
Согласно официальным данным, только в 2025 году Францию посетили более 102 миллионов туристов – а вот в 2024 году, даже несмотря на проведение Олимпийских игр, в стране побывало меньше людей – 100 миллионов.
Две трети всех иностранцев, посетивших Францию, приехали из Европы – и в этом году рост количества туристов принес стране рекордные доходы от туризма, составившие 77,5 миллиарда евро – а это на 9% больше, чем в 2024 году, и на 37% больше, чем в 2019 году.
Но на этом рекорде Франция останавливаться не планирует: во время объявления чиновники подтвердили цель страны достичь 100 миллиардов евро дохода от туризма до 2030 года. Кроме того, планы включают также преобразование Франции и ведущее направление устойчивого туризма.
И несмотря на то, что сейчас Франция сохраняет свое звание самой посещаемой страны в Европе, еще одна страна едва отстает от нее. В Испании в 2025 году побывали 96,8 миллиона туристов. Кроме того, Испании удалось превзойти Францию по доходам в области туризма – в этой стране они составили уже 105 миллиардов евро, пишет Forbes.
Вот какие еще страны, кроме Франции, вошли в список самых посещаемых в мире:
- Испания;
- США;
- Италия;
- Турция;
- Мексика;
- Гонконг;
- Великобритания;
- Греция;
- Япония.
Что еще следует знать туристам за рубежом?
