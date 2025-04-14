Не Китай: в какой стране больше всего населения
- Наибольшее население в мире сейчас в Индии, которая обогнала Китай в 2023 году.
- Сейчас страна внедряет программы по планированию семьи для контроля роста населения.
Население этой страны составляет более 1,438 миллиарда. Однако Китай, который долгое время был лидером по этому показателю, отстал не сильно – там проживают 1,411 миллиарда человек.
Сейчас самое большое население в Индии. Она обогнала Китай еще в 2023 году. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему в Индии активно растет население
Индия – очень большая страна, которая занимает 7 место по размеру в мире. Кроме этого, там достаточно комфортный климат для жизни.
Традиционно индийские семьи имели много детей. Во многих регионах до сих пор считается, что чем больше детей, тем больше поддержки в старости.
Кроме этого, за последние полвека медицина в Индии значительно улучшилась, поэтому уровень детской смертности снизился, а продолжительность жизни повысилась.
Также многие люди переезжают в города. И крупные города, как Дели, Мумбаи или Бенгалуру, постоянно расширяются.
Индия – самая населенная страна мира / Pexels
Конечно, перенаселенность страны имеет свои минусы, как вот: перегрузка мегаполисов, увеличение загрязненности воздуха, нехватка воды и проблемы с равным доступом к медицине.
Но Индия постепенно реформируется, удачно используя "демографическое окно возможностей", ведь чем больше молодых людей – тем больше потенциальной рабочей силы.
В частности страна активно развивает сектора ІТ, услуг и промышленности. Бенгалуру, например, называют "индийской Кремниевой долиной".
А для того, чтобы притормозить активный рост населения, правительства внедряют программы по информированию о планировании семьи, контрацепции и образовании женщин.