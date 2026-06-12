Рейтинг самых безопасных стран мира: на каком месте находятся Украина, Польша и Германия

Ежегодно аналитики оценивают, насколько безопасны страны мира для проживания, учитывая уровень преступности, политическую стабильность, участие в вооруженных конфликтах и другие важные показатели. В новом рейтинге Global Peace Index 2026 названы государства с самым высоким и самым низким уровнем мира.

Global Peace Index 2026, рассказали, как в новом рейтинге изменились позиции Украины, Польши, Германии и других стран за последний год.

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Как изменились данные за год?

Нынешнее исследование Института экономики и мира охватило 163 государства и территории, где проживает 99,7% населения планеты.

Польша

В новом рейтинге Польша заняла 22-е место, продемонстрировав наибольшее улучшение среди всех стран-участниц. За год она поднялась сразу на 23 позиции – это лучший результат страны за много лет.

Германия

Германия в Global Peace Index 2026 оказалась на 20-м месте, оставаясь среди самых безопасных государств мира.

Украина

Наша страна, которая уже более четырех лет продолжает отражать полномасштабную российскую агрессию,, заняла 162-е место из 163 возможных. Несмотря на то,, что страна вошла в пятерку государств,, которые наибольше улучшили свои показатели по сравнению с предыдущим годом, война продолжает существенно влиять на общий уровень безопасности.

Интересно! Самой опасной страной мира признана Россия.



Какие страны оказались в конце рейтинга / Фото Global Peace Index 2026

Какова ситуация в мире в целом?

В отчете отмечается, что глобальный уровень мира за год ухудшился на 0,7%. Безопасность снизилась в 99 странах, тогда как улучшение зафиксировали лишь в 62. Эксперты связывают это прежде всего с увеличением количества вооруженных конфликтов.

По данным авторов исследования,, в настоящее время в мире происходит больше войн и конфликтов,, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны. Среди событий,, которые больше всего повлияли на рейтинг этого года,, назвали:

гражданскую войну в Судане,

войну России против Украины,

а также обострение отношений между Израилем, США и Ираном.

Кроме того,, 119 стран сегодня являются менее мирными,, чем в 2008 году.

Какие страны являются самыми безопасными?

Самые безопасные страны мира в 2026 году:

Исландия;

Новая Зеландия;

Швейцария;

Австрия;

Сингапур;

Португалия;

Дания;

Словения;

Финляндия;

Чехия.

Важно! Исландия уже 19-й год подряд** удерживает статус самой мирной страны мира. Эксперты объясняют это отсутствием регулярной армии, очень низким уровнем преступности и высоким уровнем общественного доверия.

В десятку самых безопасных государств также вошли преимущественно страны Европы, что позволило Западной и Центральной Европе сохранить статус самого спокойного региона мира.