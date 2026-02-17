Белоснежные и чистые: вот где расположены лучшие пляжи в 2026 году

Если серая февральская погода уже заставляет думать о теплом море – тогда самое время бронировать летний отпуск. Но к выбору пляжа нужно отнестись ответственно.

Ежегодно Tripadvisor публикует список лучших пляжей мира на основе отзывов туристов, что действительно побывали там недавно, пишет Euronews.

Какие пляжи лучшие в мире?

Лучший пляж в мире в этом году – пляж Исла Пасьон в Мексике – после трехлетнего перерыва он вернулся на вершину списка. До острова, на котором и расположен пляж, можно добраться за 10 минут на лодке из Косумеля. Это невероятное место для того, чтобы насладиться невероятной природой, коралловыми рифами или даже поплавать со скатами. Кроме того, на острове также есть места гнездования морских черепах.

Но если вы ищете, куда бы поехать в Европе, стоит обратить внимание на Крит, а в частности на пляж Элафониси, который занимает второе место в общем рейтинге. Этот прибрежный уголок Греции неоднократно попадал на вершину списка благодаря уникальному розовому песку, образовавшийся из измельченных ракушек.

Пляж привлекает туристов неглубокими лагунами, где можно отдыхать с детьми, и более глубокими водами для плавания и дайвинга. А любители природы могут прогуляться кедровым лесом неподалеку, или наблюдать за птицами на песчаной отмели.

Но Крит может похвастаться не только этим пляжем: лагуна Балос заняла третье место. Когда-то там было пиратское убежище, а сейчас простирается заповедная зона. Многие люди съезжаются в лагуну ради прозрачной и невероятной бирюзовой воды и скалистого ландшафта. Впрочем, перед поездкой следует заглянуть в прогноз погоды: из-за скал неподалеку на пляже может быть довольно ветрено.

Вот еще несколько пляжей, на которые точно следует обратить внимание:

Кала-Голорице в Сардинии. Этот итальянский пляж на восточном побережье ежегодно получает самые высокие оценки за красоту побережья, пишет Lonely Planet. Здесь известняковые скалы сталкиваются с идеально чистым морем и белоснежной галькой.

Кала-Голорице в Сардинии. Этот итальянский пляж на восточном побережье ежегодно получает самые высокие оценки за красоту побережья, пишет Lonely Planet. Здесь известняковые скалы сталкиваются с идеально чистым морем и белоснежной галькой.

Кала Макарелла на Менорке. Совсем небольшое углубление на юго-западном побережье острова – это настоящая мечта наяву. Здесь белый, будто мука, песок сталкивается с бирюзовым морем и скалами, поросшими соснами.

