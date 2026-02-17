Білосніжні та чисті: ось де розташовані найкращі пляжі у 2026

Якщо сіра лютнева погода вже змушує думати про тепле море – тоді саме час бронювати літню відпустку. Але до вибору пляжу потрібно поставитися відповідально.

Щороку Tripadvisor публікує список найкращих пляжів світу на основі відгуків туристів, що справді побували там нещодавно, пише Euronews.

Які пляжі найкращі у світі?

Найкращий пляж у світі цього року – пляж Ісла Пасьон у Мексиці – після трирічної перерви він повернувся на вершину списку. До острова, на якому і розташований пляж, можна дістатися за 10 хвилин на човні з Косумеля. Це неймовірне місце для того, аби насолодитися неймовірною природою, кораловими рифами чи навіть поплавати зі скатами. Окрім того, на острові також є місця гніздування морських черепах.

Але якщо ви шукаєте, куди б поїхати у Європі, варто звернути увагу на Крит, а зокрема на пляж Елафонісі, який посідає друге місце у загальному рейтингу. Цей прибережний куточок Греції неодноразово потрапляв на вершину списку завдяки унікальному рожевому піску, що утворився з подрібнених мушель.

Пляж приваблює туристів неглибокими лагунами, де можна відпочивати з дітьми, та глибшими водами для плавання та дайвінгу. А любителі природи можуть прогулятися кедровим лісом неподалік, або ж спостерігати за птахами на піщаній мілині.

Але Крит може похвалитися не тільки цим пляжем: лагуна Балос посіла третє місце. Колись там було піратське сховище, а зараз простягається заповідна зона. Багато людей з'їжджаються до лагуни заради прозорої та неймовірної бірюзової води й скелястого ландшафту. Втім, перед поїздкою слід зазирнути у прогноз погоди: через скелі неподалік на пляжі може бути досить вітряно.

Ось ще кілька пляжів, на які точно слід звернути увагу:

Кала-Голоріце у Сардинії. Цей італійський пляж на східному узбережжі щороку отримує найвищі оцінки за красу узбережжя, пише Lonely Planet. Тут вапнякові скелі стикаються з ідеально чистим морем та білосніжною галькою.

Цей італійський пляж на східному узбережжі щороку отримує найвищі оцінки за красу узбережжя, пише Lonely Planet. Тут вапнякові скелі стикаються з ідеально чистим морем та білосніжною галькою.

Західні острови у Шотландії – це домівка для деяких найбільш віддалених пляжів у світі. І Вест-Біч на крихітному острові Бернерей просто неймовірний. Можливо, там буде надто холодно, аби плавати, але навіть прогулянка цим неймовірним узбережжям точно варта поїздки.

Що ще слід знати туристам за кордоном?