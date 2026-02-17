Никаких антитуристических протестов: вот какие города признаны самыми гостеприимными в мире
- Город Монтепульчано в Тоскане, Италия, признан самым гостеприимным в мире, известен своим красным вином Vino Nobile.
- Амстердам, Лансароте и Бали стали менее гостеприимными, из-за чрезмерного туризма и изменения отношения местных жителей к туристам.
Летнее или весеннее путешествие в Европу - это невероятный способ провести отпуск. Вот только не во всех городах континента местные очень радуются туристам.
Чрезмерный туризм уже достаточно давно стал серьезной проблемой для ряда стран Европы, а антитуристические протесты попадают в заголовки новостей едва ли не каждое лето, пишет Euronews. Поэтому при бронировании отпуска нужно обратить внимание не только на природу и климат, но и на гостеприимство местных жителей.
Где в мире наиболее гостеприимно принимают путешественников?
Город Монтепульчано, что в Тоскане, Италия, оказался самым гостеприимным в отношении путешественников во всем мире. И кроме доброжелательных местных жителей, городок также известен своим красным вином Vino Nobile, что производится неподалеку. Поэтому если вы мечтали когда-то отправиться на экскурсию по живописным виноградникам, Монтепульчано станет лучшим возможным выбором.
А вот второй по гостеприимству город скрывается на противоположном конце света, у западного побережья Тайваня – Магун. К архипелагу люди направляются в поисках чистых пляжей, невероятно прозрачной воды, а также многочисленных исторических мест – например храм Пенху Тяньхоу, старейший храм Мацзу в стране.
Третье место по гостеприимству занимает город Ман-Мартин-де-лос-Андес в Аргентине. Он расположен на берегу невероятного озера Лакар.
Вот какие еще города считаются невероятно гостеприимными:
- Пиренополис в Бразилии;
- Свакопмунд в Намибии;
- Такаяма в Японии;
- Нуса-Хедс в Австралии;
- Идальго в Мексике.
Куда лучше не ехать в 2026 году?
Многие города в Европе уже совсем не так сильно радуются туристам, как прежде. Поэтому несколько популярных точек на туристической карте пока лучше обойти, пишет Time Out.
- Амстердам. Количество туристов в Амстердаме чрезвычайно большое, и местные жители уже не такие гостеприимные, как прежде. А рекламная кампания города от 2023 года прямо заявляет, что шумным туристам в Амстердаме не место.
- Лансароте. Около половины иностранцев, едущих на Канарские острова, планируют отдыхать именно на Лансароте. Впрочем, времена бюджетного алкоголя и развлечений до рассвета там уже закончились – местные власти хотят, чтобы остров посещали путешественники "высшего качества", которые будут тратить больше, а пить меньше.
- Бали. Индонезийский остров Бали – это почти синоним роскошного отдыха. Вот только туристов там уже очень много, и местные власти рассматривают способы борьбы с недисциплинированным поведением путешественников.
Что еще следует знать туристам?
