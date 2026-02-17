Никаких антитуристических протестов: вот какие города признаны самыми гостеприимными в мире

Летнее или весеннее путешествие в Европу - это невероятный способ провести отпуск. Вот только не во всех городах континента местные очень радуются туристам.

Чрезмерный туризм уже достаточно давно стал серьезной проблемой для ряда стран Европы, а антитуристические протесты попадают в заголовки новостей едва ли не каждое лето, пишет Euronews. Поэтому при бронировании отпуска нужно обратить внимание не только на природу и климат, но и на гостеприимство местных жителей.

Где в мире наиболее гостеприимно принимают путешественников?

Город Монтепульчано, что в Тоскане, Италия, оказался самым гостеприимным в отношении путешественников во всем мире. И кроме доброжелательных местных жителей, городок также известен своим красным вином Vino Nobile, что производится неподалеку. Поэтому если вы мечтали когда-то отправиться на экскурсию по живописным виноградникам, Монтепульчано станет лучшим возможным выбором.

А вот второй по гостеприимству город скрывается на противоположном конце света, у западного побережья Тайваня – Магун. К архипелагу люди направляются в поисках чистых пляжей, невероятно прозрачной воды, а также многочисленных исторических мест – например храм Пенху Тяньхоу, старейший храм Мацзу в стране.

Третье место по гостеприимству занимает город Ман-Мартин-де-лос-Андес в Аргентине. Он расположен на берегу невероятного озера Лакар.

Вот какие еще города считаются невероятно гостеприимными:

Пиренополис в Бразилии;

Свакопмунд в Намибии;

Такаяма в Японии;

Нуса-Хедс в Австралии;

Идальго в Мексике.

Куда лучше не ехать в 2026 году?

Многие города в Европе уже совсем не так сильно радуются туристам, как прежде. Поэтому несколько популярных точек на туристической карте пока лучше обойти, пишет Time Out.

Амстердам . Количество туристов в Амстердаме чрезвычайно большое, и местные жители уже не такие гостеприимные, как прежде. А рекламная кампания города от 2023 года прямо заявляет, что шумным туристам в Амстердаме не место.

. Количество туристов в Амстердаме чрезвычайно большое, и местные жители уже не такие гостеприимные, как прежде. А рекламная кампания города от 2023 года прямо заявляет, что шумным туристам в Амстердаме не место. Лансароте . Около половины иностранцев, едущих на Канарские острова, планируют отдыхать именно на Лансароте. Впрочем, времена бюджетного алкоголя и развлечений до рассвета там уже закончились – местные власти хотят, чтобы остров посещали путешественники "высшего качества", которые будут тратить больше, а пить меньше.

. Около половины иностранцев, едущих на Канарские острова, планируют отдыхать именно на Лансароте. Впрочем, времена бюджетного алкоголя и развлечений до рассвета там уже закончились – местные власти хотят, чтобы остров посещали путешественники "высшего качества", которые будут тратить больше, а пить меньше. Бали. Индонезийский остров Бали – это почти синоним роскошного отдыха. Вот только туристов там уже очень много, и местные власти рассматривают способы борьбы с недисциплинированным поведением путешественников.

Что еще следует знать туристам?