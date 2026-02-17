Жодних антитуристичних протестів: ось які міста визнано найгостиннішими у світі
- Місто Монтепульчано в Тоскані, Італія, визнано найгостиннішим у світі, відоме своїм червоним вином Vino Nobile.
- Амстердам, Лансароте та Балі стали менш гостинними, через надмірний туризм і зміну ставлення місцевих жителів до туристів.
Літня чи весняна подорож до Європи – це неймовірний спосіб провести відпустку. Ось тільки не в усіх містах континенту місцеві дуже радіють туристам.
Надмірний туризм вже досить давно став серйозною проблемою для низки країн Європи, а антитуристичні протести потрапляють у заголовки новин чи не кожного літа, пише Euronews. Тож під час бронювання відпустки потрібно звернути увагу не тільки на природу та клімат, але й на гостинність місцевих мешканців.
Цікаво "Кидають людей": українка розкрила найпопулярніші схеми іспанських рієлторів
Де у світі найгостинніше приймають мандрівників?
Місто Монтепульчано, що у Тоскані, Італія, виявилося найгостиннішим щодо мандрівників у всьому світі. І окрім доброзичливих місцевих мешканців, містечко також відоме своїм червоним вином Vino Nobile, що виробляється неподалік. Тож якщо ви мріяли колись відправитися на екскурсію мальовничими виноградниками, Монтепульчано стане найкращим можливим вибором.
А ось друге за гостинністю місто ховається на протилежному кінці світу, біля західного узбережжя Тайваню – Магун. До архіпелагу люди прямують у пошуках чистих пляжів, неймовірно прозорої води, а також численних історичних місць – як-от храм Пенху Тяньхоу, найстаріший храм Мацзу у країні.
Третє місце за гостинністю обіймає місто Ман-Мартін-де-лос-Андес в Аргентині. Воно розташоване на березі неймовірного озера Лакар.
Ось які ще міста вважаються неймовірно гостинними:
- Піренополіс у Бразилії;
- Свакопмунд у Намібії;
- Такаяма у Японії;
- Нуса-Хедс у Австралії;
- Ідальго у Мексиці.
Куди краще не їхати у 2026 році?
Багато міст у Європі вже зовсім не так сильно радіють туристам, як колись. Тож кілька популярних точок на туристичній мапі поки що краще оминути, пише Time Out.
- Амстердам. Кількість туристів у Амстердамі надзвичайно велика, і місцеві мешканці вже не такі гостинні, як колись. А рекламна кампанія міста від 2023 року прямо заявляє, що галасливим туристам у Амстердамі не місце.
- Лансароте. Близько половини іноземців, що їдуть на Канарські острови, планують відпочивати саме на Лансароте. Втім, часи бюджетного алкоголю та розваг до світанку там вже закінчилися – місцева влада хоче, аби острів відвідували мандрівники "вищої якості", які витрачатимуть більше, а питимуть менше.
- Балі. Індонезійський острів Балі – це майже синонім розкішного відпочинку. Ось тільки туристів там вже дуже багато, і місцева влада розглядає способи боротьби з недисциплінованою поведінкою мандрівників.
Що ще слід знати туристам?
Через "неприйнятну" поведінку туристів одне популярне місто у Європі планує заборонити продаж алкоголю.
Тим часом в Іспанії продають ціле село за дуже невеликі гроші – але є один цікавий нюанс.