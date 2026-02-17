Жодних антитуристичних протестів: ось які міста визнано найгостиннішими у світі

Літня чи весняна подорож до Європи – це неймовірний спосіб провести відпустку. Ось тільки не в усіх містах континенту місцеві дуже радіють туристам.

Надмірний туризм вже досить давно став серйозною проблемою для низки країн Європи, а антитуристичні протести потрапляють у заголовки новин чи не кожного літа, пише Euronews. Тож під час бронювання відпустки потрібно звернути увагу не тільки на природу та клімат, але й на гостинність місцевих мешканців.

Цікаво "Кидають людей": українка розкрила найпопулярніші схеми іспанських рієлторів

Де у світі найгостинніше приймають мандрівників?

Місто Монтепульчано, що у Тоскані, Італія, виявилося найгостиннішим щодо мандрівників у всьому світі. І окрім доброзичливих місцевих мешканців, містечко також відоме своїм червоним вином Vino Nobile, що виробляється неподалік. Тож якщо ви мріяли колись відправитися на екскурсію мальовничими виноградниками, Монтепульчано стане найкращим можливим вибором.

А ось друге за гостинністю місто ховається на протилежному кінці світу, біля західного узбережжя Тайваню – Магун. До архіпелагу люди прямують у пошуках чистих пляжів, неймовірно прозорої води, а також численних історичних місць – як-от храм Пенху Тяньхоу, найстаріший храм Мацзу у країні.

Третє місце за гостинністю обіймає місто Ман-Мартін-де-лос-Андес в Аргентині. Воно розташоване на березі неймовірного озера Лакар.

Ось які ще міста вважаються неймовірно гостинними:

Піренополіс у Бразилії;

Свакопмунд у Намібії;

Такаяма у Японії;

Нуса-Хедс у Австралії;

Ідальго у Мексиці.

Куди краще не їхати у 2026 році?

Багато міст у Європі вже зовсім не так сильно радіють туристам, як колись. Тож кілька популярних точок на туристичній мапі поки що краще оминути, пише Time Out.

Амстердам . Кількість туристів у Амстердамі надзвичайно велика, і місцеві мешканці вже не такі гостинні, як колись. А рекламна кампанія міста від 2023 року прямо заявляє, що галасливим туристам у Амстердамі не місце.

. Кількість туристів у Амстердамі надзвичайно велика, і місцеві мешканці вже не такі гостинні, як колись. А рекламна кампанія міста від 2023 року прямо заявляє, що галасливим туристам у Амстердамі не місце. Лансароте . Близько половини іноземців, що їдуть на Канарські острови, планують відпочивати саме на Лансароте. Втім, часи бюджетного алкоголю та розваг до світанку там вже закінчилися – місцева влада хоче, аби острів відвідували мандрівники "вищої якості", які витрачатимуть більше, а питимуть менше.

. Близько половини іноземців, що їдуть на Канарські острови, планують відпочивати саме на Лансароте. Втім, часи бюджетного алкоголю та розваг до світанку там вже закінчилися – місцева влада хоче, аби острів відвідували мандрівники "вищої якості", які витрачатимуть більше, а питимуть менше. Балі. Індонезійський острів Балі – це майже синонім розкішного відпочинку. Ось тільки туристів там вже дуже багато, і місцева влада розглядає способи боротьби з недисциплінованою поведінкою мандрівників.

Що ще слід знати туристам?