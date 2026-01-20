На популярных курортах Испании в воде обнаружили "фекальные загрязнения": вот куда лучше не ехать

Уже тысячи украинцев готовятся бронировать заветные отпуска в Испанию – впрочем, возможно, пункт назначения все же стоит сменить. Ведь на многих популярных пляжах обнаружили одну необычную проблему.

Несмотря на то, что сейчас только январь, немало людей уже начали планирование летних отпусков, чтобы первыми выбрать лучшие места. И одна из самых популярных стран для отдыха в Европе – это Испания, в частности Балеарские острова, Майорка и Пальма, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Где в Испании самые грязные пляжи?

К сожалению, планы многих путешественников на посещение Испании могут разрушиться – ведь новый отчет разоблачил ужасные масштабы загрязнения некоторых чрезвычайно популярных пляжей страны. Впервые именно в этом году отчет по Балеарским островам содержал раздел о пляжах – и оказалось, что их качество стабильно ухудшается с 2010 года.

Качество воды для купания на многих пляжах остается достаточно низким – и на большем количестве городских пляжей Балеарских островов ситуация даже хуже, пишет Informa Mar Balear.

Более того, количество инцидентов, связанных с микробиологическими загрязнениями, в прошлом году удвоилось: с 46 оно выросло до 92. После оценки этих инцидентов 20 пляжей получили вердикт с запретом купаться там, а остальные 72 – с рекомендациями не купаться.

Больше всего от этих случаев "фекальных загрязнений" пострадали районы Сьютаделла, Сантаньи, Кальвия и Сольер.

Впрочем, не все так плохо: в отчете также отмечается, что несколько городов и островов, в частности, Ферментера то Менорка, имеют лучшее качество воды для купания.

И туристы, которые планируют отправиться в этом году в Испанию, должны учитывать не только на "фекальную" проблему – дело в том, что несколько наиболее популярных курортов страны уже в течение длительного времени сталкиваются с чрезмерным туризмом. В частности, крупные отельеры на Майорке предупреждают, что остров уже работает "на полную мощность", а отели заполнены.

