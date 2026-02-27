Крошечные, но чрезвычайно важные: вот 5 самых маленьких столиц Европы
- Ватикан является самой маленькой столицей Европы и мира с населением менее 1000 человек.
- Сан-Марино, Вадуц, Валлетта и Андорра-ла-Велья также входят в список самых маленьких европейских столиц.
Когда люди слышат слово "столица", обычно они представляют шумные, большие города, населяющие сотни тысяч, а то и миллионы людей. Впрочем, в Европе найдется несколько столиц, которые могут полностью перевернуть это представление.
Несколько маленьких городков в Европе, оказывается, являются столицами – впрочем, это вовсе не означает, что во время путешествий их стоит обойти, пишет Statista.
Интересно Без этого завернут на границе: сколько денег надо брать с собой в Польшу
Какие столицы в Европе самые маленькие?
Ватикан
Ватикан возглавляет список самых маленьких столиц не только в Европе, но и мире. Этот город-государство насчитывает менее, чем 1000 жителей, которые являются назначенцами католической церкви и их ближайшими родственниками. И эти назначенцы теряют гражданство после окончания срока действия полномочий.
Сан-Марино
Одноименный город, что является столицей государства Сан-Марино, имеет площадь всего в 7, 09 квадратных километров и насчитывает 4 040 человек. По легенде город возник еще в 301 году, когда далматинский каменщик-христианин Марино бежал от языческого императора Диоклетиана. Он поселился на горе Монте-Титано и создал общину – а впоследствии она превратилась в город и столицу.
Сан-Марино – одна из самых маленьких столиц Европы / Фото Pexels
Вадуц
Вадуц – это столица небольшой страны Лихтенштейн – впрочем, не самый большой ее город. Вадуц является важным культурным, туристическим и финансовым центром страны, и принадлежит семье Лихтенштейнов с 1712 года.
Валлетта
Валлетта – это столица островной Мальты. Население города составляет всего 6300 человек, пишет World Atlas. Берега острова Мальты образуют очень извилистую линию, что изрезана многочисленными бухтами – и эта особенность объясняет, почему остров заселили финикийцы еще в IX веке до нашей эры.
Сейчас же Валлетта – это любимое место для отдыха тысяч туристов.
Андорра-ла-Велья
Это невероятно красивый город среди гор – это столица Андорры, небольшой страны рядом с Францией. Площадь города – 30 километров квадратных, а население составляет всего 22 000 человек.
Что еще следует знать туристам?
Не все знают, что нужно делать в случае потери паспорта за границей. Впрочем, порядок действий очень прост.
Между тем уже определено лучшие аэропорты для путешествий – практически все путешественники ими максимально довольны.