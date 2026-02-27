Кілька маленьких містечок у Європі, виявляється, є столицями – втім, це зовсім не означає, що під час подорожей їх варто оминути, пише Statista.

Які столиці у Європі найменші?

Ватикан

Ватикан очолює список найменших столиць не лише у Європі, але й світі. Це місто-держава налічує менше, ніж 1000 мешканців, які є призначенцями католицької церкви та їхніми найближчими родичами. І ці призначенці втрачають громадянство після закінчення терміну дії повноважень.

Сан-Марино

Однойменне місто, що є столицею держави Сан-Марино, має площу всього у 7, 09 квадратних кілометрів та налічує 4 040 людей. За легендою місто виникло ще 301 року, коли далматинський каменяр-християнин Маріно тікав від язичницького імператора Діоклетіана. Він поселився на горі Монте-Титано й створив громаду – а згодом вона перетворилася на місто та столицю.



Вадуц

Вадуц – це столиця невеликої країни Ліхтенштейн – втім, не найбільше її місто. Вадуц є важливим культурним, туристичним та фінансовим центром країни, і належить родині Ліхтенштейнів з 1712 року.

Валлетта

Валлетта – це столиця острівної Мальти. Населення міста складає всього 6300 осіб, пише World Atlas. Береги острова Мальти утворюють дуже звивисту лінію, що порізана численними бухтами – і ця особливість пояснює, чому острів заселили фінікійці ще у IX столітті до нашої ери.

Наразі ж Валлетта – це улюблене місце для відпочинку тисяч туристів.

Андорра-ла-Велья

Це неймовірно гарне місто серед гір – це столиця Андорри, невеликої країни поряд з Францією. Площа міста – 30 кілометрів квадратних, а населення складає всього 22 000 осіб.

