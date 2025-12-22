800 человек живут на острове меньшем, чем футбольное поле: вот где он расположен

Один остров можно по праву назвать самым людным в мире – ведь несмотря на его невероятно маленький размер, не превышающий футбольное поле, там живет практически тысяча человек.

Более 800 человек невероятным образом втиснулись в пространство, которое неофициально называется самым населенным в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. На острове нет ни места для сельского хозяйства, ни полиции, ни даже современной канализации.

Чем известен остров Санта-Крус-дель-Ислоте?

Плотность населения этого невероятного острова в Карибском море на квадратный метр выше, чем на Манхэттене в Нью-Йорке. Впервые поселения появились там еще в 19-м веке, когда рыбаки хотели как можно дольше находиться в море, в окружении обильной морской жизни. Остров находится на крошечном участке кораллового рифа у побережья Колумбии – и постепенно он стал постоянным местом жительства для немалого количества людей.

Считается, что сейчас на острове Санта-Крус-дель-Ислоте проживает 200 семей, однако по разным оценкам количество людей колеблется от нескольких сотен до более 1000.

Каждый строит дома, где хочет. Когда не может найти места, строит поверх существующих зданий,

– поделился блогер Рухи Ченет, побывавший на острове.

Практически каждый сантиметр маленького острова занят переплетенными домами, построенными для того, чтобы разместить все население острова, что только растет. На острове нет канализации, поэтому все отходы приходится смывать в море. Еще одна проблема – довольно часто отключается электричество, пишет BBC.

Большинство жителей занимаются или рыболовством, или же ищут работу в туризме на соседнем острове Исла-Мукура. И несмотря на то, что местные жители всегда имеют доступ к свежей рыбе, из-за ограниченного пространства выращивать любую другую пищу просто невозможно, поэтому поставки продуктов должны осуществлять ВМС Колумбии каждые несколько недель.

Впрочем, несмотря на большую нехватку и работы, и инфраструктуры для жизни, местные жители делятся, что на острове очень мало преступности, поэтому нет причины в присутствии полиции, а сами они не хотели бы жить в другом месте.

