Германия – это очень популярная среди украинцев страна. Но перед тем, как переезжать туда, следует узнать несколько фактов. сообщает 24 Канал со ссылкой на anastasiiiiiiia123.
Что нужно знать перед переездом в Германию?
Украинка рассказала, что если бы она переезжала в Германию в 2025 году с нуля и сама, она бы прежде всего сосредоточилась бы на выборе города, ведь от него зависит больше, чем кажется на первый взгляд. Сама она живет в Кельне, но чувствует себя там "белой вороной".
Поискала бы форумы, какие индустрии, достаточно ли фирм в тех сферах, которые меня интересуют для будущей работы,
– поделилась украинка.
Кроме того, она предупредила, что еще в Украине стоит перевести и заверить документы. Но самый важный момент – это прописка, ведь поиск квартиры в Германии – это долгое и непростое дело. Впрочем, без нужных бумажек будет сложнее искать работу.
Украинка советует в соцсетях расспрашивать людей, есть ли свободные места в общежитиях, а если повезет – найти контакты заведующий.
Украинка рассказала о переезде в Германию: смотрите видео
Следующий пункт, без которого не обойтись – это язык. Украинка советует начинать занятия с репетитором, а также пригласить языковые курсы с job-центра. А для людей, которые не знают немецкого, она советует выделить на обучение по крайней мере два года.
Студентам блогер советует брать кредит и идти на бакалавра, ведь немецкое образование очень высоко ценится, и с ним будет проще найти работу. Также украинка советует как можно скорее выходить из только украиноязычной среды – вместо этого посещать языковые кафе, где собираются люди для общения, искать знакомых и друзей немцев, чтобы как можно быстрее овладеть языком и адаптироваться к жизни в Германии.
Также во время учебы девушка советует искать только подработку, а не полноценную работу.
