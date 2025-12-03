Самый комфортный для жизни город в мире: победителем стал неожиданный городок в Европе

Большинство людей стремятся жить в комфортных городах, учитывающих потребности пешеходов. И в этом году титул "самого комфортного в мире" получил неожиданный город в Европе.

Глобальный индекс городов оценил немало направлений по всему миру, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для жизни. И один городок в Европе признан самым удобным для пешеходов, а также первым по шести факторам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как определяется самый комфортный город для жизни?

При оценке городов в мире учитывают шесть основных факторов: продолжительность жизни, доход на душу населения, равенство доходов, удобства для отдыха и культуры, скорость интернета и стоимость жилья.

Европейские города в перечне комфортных городов 2025 года заняли первенство, однако в топ пробился также один австралийский мегаполис. Поэтому при планировании следующего путешествия стоит учесть рейтинг.

Вот 10 городов, признанных самыми комфортными в мире:

Нант. Этот красивый город на западе Франции может похвастаться историческими памятниками и оживленной городской жизнью.

Цюрих . Самый большой город Швейцарии славится своим высоким уровнем жизни и невероятными пейзажами, а также яркой культурной атмосферой.

Рейкьявик. Столица Исландии постоянно входит в перечень лучших городов для жизни в мире – это идеальное место для спокойных прогулок, наблюдения за птицами и активной культурной жизни.

Люксембург . Столица одноименной страны известна низким уровнем преступности и безупречно чистыми и красивыми улицами. Кроме того, там есть бесплатный общественный транспорт.

Базель. Швейцарский город сочетает богатую культуру и практические и высококачественные условия жизни.

Берген. Этот город считается одним из самых комфортных в Норвегии – он может похвастаться невероятными видами: фьордами, горами и побережьем.

Берн. Столица Швейцарии может похвастаться невероятным средневековым старым городом, что является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Канберра. Столица Австралии известна как чрезвычайно комфортный мегаполис, сочетающий уникальную природную красоту, современные удобства и хорошо продуманный городской дизайн.

Столица Австралии известна как чрезвычайно комфортный мегаполис, сочетающий уникальную природную красоту, современные удобства и хорошо продуманный городской дизайн. Гренобль. Именно этот город, расположен во Французских Альпах – это настоящая жемчужина, что одновременно является самым комфортным городом для жизни в мире, пишет The Telegraph. Оживленная культура сочетается с отличным качеством жизни и невероятной природой. Кроме того, город является центром научных исследований и технологических инноваций. Гренобль известен также тем, что является чрезвычайно удобным для пешеходов и велосипедистов.

Что еще нужно знать путешественникам?