Этот европейский город признан самым комфортным для жизни в 2026 году

В новом рейтинге самых комфортных городов мира среди 50 победителей появились аж 38 европейских городов. Оценивали их по таким критериям, как стоимость жилья, личная безопасность и качество воздуха.

Для каждого человека перечень факторов, которые определяют комфорт города, может быть другим. И ECA International, формирует перечень самых комфортных городов мира, опирается на такие факторы, как доступ к здравоохранению, личная безопасность, доступ к соцсетям, заведений досуга, политическая напряженность и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Timeout.

Интересно Почему Испания не для всех: украинка раскрыла неожиданные минусы страны

Какой город признан лучшим для жизни в 2026 году?

В этом году проанализировали жизнь в 275 городах – и европейские города заняли первую десятку, а швейцарский Берн стал однозначным чемпионом.

Высокие показатели Европы отражают десятилетия инвестиций в чистую окружающую среду, здравоохранение и инфраструктуру мирового класса. Примечательно, что ни один европейский город не входит в нижнюю 50-ку, что подчеркивает привлекательность континента,

– написали в ECA International.

И Берн оказался так высоко в списке из-за того, что он не только безопасный и комфортный, но и имеет немало развлечений как для туристов, так и для местных. Фактическая столица Швейцарии раскинулась вокруг залива реки Ааре, а Старый город датируется еще XII веком.

В городе точно стоит посетить Фрайбад Марзили – популярное место для купания, где можно окунуться в сверкающие бирюзовые воды, а также Культурный центр Райтшуле, где проводятся разнообразные мероприятия и празднования.

Вот какие еще города попали в список лучших для жизни в 2026:

Берн в Швейцарии;

Копенгаген в Дании;

Ставангер в Норвегии;

Женева в Швейцарии;

Люксембург;

Гаага в Нидерландах;

Вена в Австрии;

Мюнхен в Германии;

Дублин в Ирландии;

Лиссабон в Португалии.

Что еще следует знать туристам?