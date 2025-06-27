Безвиз для украинцев: как считаются дни 90/180, когда есть временная защита

Безвизовый режим между Украиной и ЕС позволяет украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе без необходимости получения визы. Однако, эта привилегия сопровождается определенными временными ограничениями, которые путешественники должны соблюдать.

В частности, свободно путешествовать можно только в пределах 90 дней в течение 180. Но как быть, когда лицо беженец и имеет временную защиту? 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine рассказывает, как считать дни безвиза с таким статусом.

Читайте также Украинцев призвали не ехать в эти 6 стран: официальное предупреждение МИД

Принцип работы дней безвиза

Существует ключевое ограничение: посетителям разрешено находиться на территории ЕС максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это правило использует механизм "подвижного окна".

Путешественники, которые провели менее 90 дней в Шенгенской зоне в течение этого периода, имеют право на въезд. Однако те, кто полностью использовал 90-дневный срок, должны оставаться за пределами ЕС в течение 90 дней, прежде чем смогут снова въехать без визы.

Если нарушить безвизовые правила, человека ждут:

штрафы и депортация;

запрет на въезд;

проблемы с визами в будущем.

Временная защита и безвиз: связано ли это

В разъяснении относительно визового режима для лиц, которые находятся под временной защитой в Европейском Союзе, было подтверждено, что время, проведенное в ЕС под этим статусом, не засчитывается в 90-дневный безвизовый период. Это означает, что продолжительность временной защиты не исчерпывает выделенных для путешественников безвизовых дней.

Однако, как только лицо теряет статус временной защиты – то ли из-за решения добровольно вернуться в Украину, или из-за непродления регистрации – любые последующие поездки в ЕС снова будут подпадать под действие стандартного правила 90/180.

Как проверить свои безвизовые дни

Чтобы не нарушить правила, воспользуйтесь официальными инструментами. Прежде всего всегда проверяйте даты въезда и выезда на штампах в паспорте.

Но самый надежный способ проверить остаток дней – онлайн-калькулятор на сайте Европейской Комиссии.