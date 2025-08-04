Украинка во Франции рассказала, как едва не стала жертвой схемы похищения людей, и поделилась, что делать на случай подобной ситуации.

Украинка Александра Воробей призвала к осторожности за рубежом – ведь едва не стала жертвой схемы по похищению людей в Каннах, сообщает 24 Канал со ссылкой на sashunya.vorobey.

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Как работает схема похищения людей в Каннах?

Украинка Александра рассказала, что однажды вечером возвращалась из ресторана домой – и именно тогда произошла попытка ее похищения. Она сразу заметила, что не говорила ни с кем на украинском в тот вечер, не разговаривала по телефону и не имела украинской символики на себе.

Впрочем, похитители все же знали, что она украинка – один из двух мужчин, подошедших к ней на улице, обратился к ней на украинском. Он начал ругаться, и женщина поспешила домой, не отвечая ему. Впрочем, вскоре к ней подбежала девушка и также на украинском попросила о помощи: вроде бы мужчины забрали у нее телефон.

Она предлагала Александре деньги, чтобы та помогла: сначала 100, а потом и 200 евро. Александра отказалась, и уже когда подходила к подъезду, заметила, что ее и в дальнейшем преследуют, поэтому ускорилась.

Когда она уже была внутри, девушка, что просила помощи с телефоном, начала просить впустить ее в подъезд со слезами на глазах. Александра пожалела ее и впустила.

Это была моя ошибка. Я подумала: хоть глупая, влипла куда-то, но мне не хотелось, чтобы сейчас на моих глазах ее там убили или что-то другое сделали,

– поделилась девушка.

Как только девушка оказалась в подъезде, оказалось, что она сообщница двух мужчин – она пыталась впустить их в подъезд, и только удача помогла Александре спастись. Она вызвала лифт и поехала на нем вверх до того, как девушке удалось открыть дверь подъезда и впустить мужчин.

Украинка рассказала о схеме похищения людей: смотрите видео

Что делать в подобной ситуации?

Впоследствии Александра обнаружила, что ситуация была не случайностью, а схемой по похищению людей: за ней следили несколько дней, и поэтому точно знали, что она украинка. Поэтому она поделилась, что стоит делать.

Не вступайте в диалог.

Вызовите полицию.

Зайдите в заведение и попросите помощи у работников.

Подойдите на улице к людям и попросите помощи.

Если вас застали в подъезде, стучите во все двери и кричите об опасности – например, о пожаре, ведь это увеличивает шансы, что кто-то выйдет.

К слову, ранее мы уже рассказывали о запрещенные темы во Франции, на которые лучше не говорить – стоит их запомнить.