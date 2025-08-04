Українка Олександра Воробей закликала до обережності за кордоном – адже ледь не стала жертвою схеми з викрадення людей у Каннах, повідомляє 24 Канал з посиланням на sashunya.vorobey.

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Як працює схема викрадення людей у Каннах?

Українка Олександра розповіла, що одного вечора поверталася з ресторану додому – і саме тоді відбулася спроба її викрадення. Вона одразу зауважила, що не говорила ні з ким українською того вечора, не розмовляла телефоном та не мала української символіки на собі.

Втім, викрадачі все ж знали, що вона українка – один з двох чоловіків, що підійшли до неї на вулиці, звернувся до неї українською. Він почав лаятися, і жінка поспішила додому, не відповідаючи йому. Втім, незабаром до неї підбігла дівчина та також українською попросила про допомогу: начебто чоловіки забрали в неї телефон.

Вона пропонувала Олександрі гроші, аби та допомогла: спершу 100, а потім і 200 євро. Олександра відмовилася, і вже коли підходила до під'їзду, помітила, що її і надалі переслідують, тому пришвидшилася.

Коли вона вже була всередині, дівчина, що просила допомоги з телефоном, почала просити впустити її у під'їзд зі сльозами на очах. Олександра пожаліла її та впустила.

Це була моя помилка. Я подумала: хоч дурна, влипла кудись, але мені не хотілося, аби зараз на моїх очах її там вбили чи щось інше зробили,

– поділилася дівчина.

Щойно дівчина опинилася у під'їзді, виявилося, що вона спільниця двох чоловіків – вона намагалася впустити їх у під'їзд, і тільки удача допомогла Олександрі врятуватися. Вона викликала ліфт та поїхала на ньому вгору до того, як дівчині вдалося відчинити двері під'їзду та впустити чоловіків.

Українка розповіла про схему викрадення людей: дивіться відео

Що робити у подібній ситуації?

Згодом Олександра виявила, що ситуація була не випадковістю, а схемою з викрадення людей: за нею слідкували кілька днів, і тому точно знали, що вона українка. Тож вона поділилася, що варто робити.

Не вступайте у діалог.

Викличте поліцію.

Зайдіть у заклад та попросіть допомоги у працівників.

Підійдіть на вулиці до людей та просіть допомоги.

Якщо вас застали у під'їзді, стукайте в усі двері та кричіть про небезпеку – наприклад, про пожежу, адже це збільшує шанси, що хтось вийде.

До слова, раніше ми вже розповідали про заборонені теми у Франції, на які краще не говорити – варто їх запам'ятати.