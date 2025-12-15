"Надо сидеть дома и никуда не выходить": украинка раскрыла, какие штрафы заплатила в Германии

Украинка, живущая в Германии, поделилась, что неоднократно ей приходилось платить штрафы из-за незнания некоторых запретов в стране.

Даже перед поездкой в другую страну стоит узнать об обычаях и законах, чтобы не попасть в неприятности. А вот перед переездом в Германию точно следует исследовать, какие там есть штрафы, чтобы потом не пришлось их платить, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно Почему Испания не для всех: украинка раскрыла неожиданные минусы страны

Какие штрафы пришлось заплатить украинке в Германии?

Загрузка с торрента

После переезда в Германию в марте 2022 года украинка Полина еще не знала о высоких штрафах за нелегальную загрузку из интернета игр и фильмов. В конце концов за это пришлось заплатить, и буквально – штраф составлял 1300 евро.

Электроскейт

Катание на электроскейте в Германии ограничивается некоторыми правилами – в частности, ездить на них по велодорожкам запрещено – и за это могут выписать немалый штраф.

Хотите поддержать родных, которые остались в Украине? Попробуйте TransferGo - сервис, с которым деньги можно отправить быстро, безопасно и по выгодному курсу.

Хотели с нас штраф в 1500 евро, но наша адвокатка выбила 250 евро,

– поделилась украинка.

Авария на велосипеде

Муж блогера столкнулся с немецким дедушкой во время езды на велосипеде, и тот упал и сломал нос. Украинка призналась, что ждала невероятно большого штрафа, но оказалось, что "кататься на скейте опаснее". За аварию пришлось заплатить всего 35 евро.

Езда без заднего света на велосипеде

Девушка рассказала, что в центре города у них в тот же день украли задние фонари, и полиция все равно оштрафовала пару вечером на 25 евро.

Чтобы не получать штрафы, если ты живешь в Германии, надо сидеть дома и никуда не выходить. Потому что активную жизнь здесь вести дорого,

– добавила блогерша.

Что еще нужно знать украинцам за рубежом?