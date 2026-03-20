60 евро на "пустом месте": украинка предупредила о необычном штрафе во Франции
- Украинку во Франции оштрафовали на 60 евро за то, что она поставила ногу на выступ в стене поезда, а не на сиденье.
- Штраф за складывание ног на сиденья или подобные места довольно распространен во Франции, о чем часто предупреждают туристы.
И туристам, и людям, переехавшим во Францию, рано или поздно придется воспользоваться общественным транспортом. И именно там, предупреждает украинка, подстерегает необычный и неприятный штраф.
Украинка поделилась историей, когда ее оштрафовали в поезде даже несмотря на то, что она имела закомпостированный билет, сообщает mira.proparis.
За что можно получить штраф во Франции?
Во время путешествий украинка очень часто работает, и для удобства поставила ногу на выступ в стене поезда, не на сиденье. Но когда зашли контролеры, и девушка протянула им билет, оказалось, что она "нарушила" правило.
Заходят контролеры, я им "бонжур", улыбаясь, даю свой билет, который, конечно, закомпостировала. Мне билет не возвращают и говорят: "плати штраф за ноги на сиденье",
– пожаловалась девушка.
Она объяснила контролерам, что ноги на сиденье не ставила, а тот взамен начал очень быстро говорить на французском. Из-за того что ситуация была достаточно стрессовая, украинка растерялась и оплатила штраф в 60 евро.
Впрочем, после того, как ситуация уже прошла, девушка поняла, что действовать должна была по-другому: общаться не на французском, а на английском, и сойти на остановке, даже если заберут билет.
Я так не делаю, но это гораздо дешевле, чем штраф,
– поделилась она.
Второй вариант, по ее словам – это вызов полиции. Контролер вел себя с ней грубо. По мнению девушки, он увидел, что она имеет дорогую технику, и подумал, что можно ее "потрусить".
К слову, штраф в 60 евро за складывание ног на сиденье впереди достаточно распространен – и на него жалуются многие туристы, пользующиеся метро или поездами во Франции, пишет Tripadvisor.
