Украинка, переехавшая в Ирландию, рассказала, с какими сложностями столкнулась после переезда.

Переезд и адаптация в другой стране могут занять немало времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на r.taliia. И украинка поделилась, к чему ей было сложнее всего приспособиться в Ирландии.

К чему сложнее всего приспособиться в Ирландии?

Украинка поделилась, что в первые месяцы после переезда в Ирландию ей казалось, что там просто невозможно жить – погода почти всегда была плохой, а найти работу без знания языка почти невозможно.

Я думаю, у каждого человека, что сюда переезжала, были хоть на секунду такие мысли. И это нормально, – поделилась украинка.

Для того, чтобы приспособиться к новым обычаям, нового языка и новой страны некоторым людям нужно немало времени. Одним достаточно нескольких месяцев, а у других адаптация может растянуться на годы.

Украинка поделилась несколькими недостатками, к которым ей было трудно приспособиться:

Климат – в Ирландии он очень тяжелый и подходит не для всех. Часто холодно и влажно.

– в Ирландии он очень тяжелый и подходит не для всех. Часто холодно и влажно. Цены в стране "просто космические". В то же время украинка заметила, что и заработные платы высокие, и на жизнь хватает.

в стране "просто космические". В то же время украинка заметила, что и заработные платы высокие, и на жизнь хватает. Люди могут казаться фальшивыми – но на самом деле они очень приятные и комфортные. Ирландцы часто улыбаются, почти всегда приветливы.

– но на самом деле они очень приятные и комфортные. Ирландцы часто улыбаются, почти всегда приветливы. Работу найти очень трудно. Впрочем, в стране есть много курсов, которые помогают с поиском работы и изучением языка.

Сейчас я могу честно сказать, что я полностью изменила свое мнение об Ирландии. Я счастлива, что я приехала сюда, увидела эту страну, выучила язык до базового уровня. Нашла работу, нашла хороших друзей,

– добавила украинка.

