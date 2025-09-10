"Здесь невозможно жить": украинка рассказала о сложностях жизни в Ирландии
- Украинка, переехавшая в Ирландию, сталкивается с трудностями адаптации из-за плохого климата, высокие цены и сложность поиска работы без знания языка.
- Несмотря на начальные трудности, она впоследствии смогла найти работу, выучить язык до базового уровня и довольна, что переехала в Ирландию.
Украинка, переехавшая в Ирландию, рассказала, с какими сложностями столкнулась после переезда.
Переезд и адаптация в другой стране могут занять немало времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на r.taliia. И украинка поделилась, к чему ей было сложнее всего приспособиться в Ирландии.
К чему сложнее всего приспособиться в Ирландии?
Украинка поделилась, что в первые месяцы после переезда в Ирландию ей казалось, что там просто невозможно жить – погода почти всегда была плохой, а найти работу без знания языка почти невозможно.
Я думаю, у каждого человека, что сюда переезжала, были хоть на секунду такие мысли. И это нормально, – поделилась украинка.
Для того, чтобы приспособиться к новым обычаям, нового языка и новой страны некоторым людям нужно немало времени. Одним достаточно нескольких месяцев, а у других адаптация может растянуться на годы.
Украинка рассказала о трудностях жизни в Ирландии: смотрите видео
Украинка поделилась несколькими недостатками, к которым ей было трудно приспособиться:
- Климат – в Ирландии он очень тяжелый и подходит не для всех. Часто холодно и влажно.
- Цены в стране "просто космические". В то же время украинка заметила, что и заработные платы высокие, и на жизнь хватает.
- Люди могут казаться фальшивыми – но на самом деле они очень приятные и комфортные. Ирландцы часто улыбаются, почти всегда приветливы.
- Работу найти очень трудно. Впрочем, в стране есть много курсов, которые помогают с поиском работы и изучением языка.
Сейчас я могу честно сказать, что я полностью изменила свое мнение об Ирландии. Я счастлива, что я приехала сюда, увидела эту страну, выучила язык до базового уровня. Нашла работу, нашла хороших друзей,
– добавила украинка.
Что еще нужно знать о жизни за границей?
