Українка, що переїхала до Ірландії, розповіла, з якими складнощами зіштовхнулася після переїзду.

Переїзд та адаптація в іншій країні можуть зайняти чимало часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на r.taliia. І українка поділилася, до чого їй було найскладніше пристосуватися в Ірландії.

До чого найскладніше пристосуватися в Ірландії?

Українка поділилася, що в перші місяці після переїзду до Ірландії їй видавалося, що там просто неможливо жити – погода майже завжди була поганою, а знайти роботу без знання мови майже неможливо.

Я думаю, у кожної людини, що сюди переїжджала, були хоч на секунду такі думки. І це нормально, – поділилася українка.

Для того, аби пристосуватися до нових звичаїв, нової мови та нової країни деяким людям потрібно чимало часу. Одним достатньо кількох місяців, а в інших адаптація може розтягнутися на роки.

Українка розповіла про труднощі життя в Ірландії: дивіться відео

Українка поділилася кількома недоліками, до яких їй було важко пристосуватися:

Клімат – в Ірландії він дуже важкий і підходить не для всіх. Часто холодно та волого.

– в Ірландії він дуже важкий і підходить не для всіх. Часто холодно та волого. Ціни у країні "просто космічні". Водночас українка зауважила, що й заробітні плати високі, і на життя вистачає.

у країні "просто космічні". Водночас українка зауважила, що й заробітні плати високі, і на життя вистачає. Люди можуть видаватися фальшивими – та насправді вони дуже приємні та комфортні. Ірландці часто посміхаються, майже завжди привітні.

– та насправді вони дуже приємні та комфортні. Ірландці часто посміхаються, майже завжди привітні. Роботу знайти дуже важко. Втім, в країні є багато курсів, які допомагають з пошуком роботи та вивченням мови.

Зараз я можу чесно сказати, що я повністю змінила свою думку щодо Ірландії. Я щаслива, що я приїхала сюди, побачила цю країну, вивчила мову до базового рівня. Знайшла роботу, знайшла хороших друзів,

– додала українка.

