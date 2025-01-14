То, о чем молчат: как действует экипаж, когда на круизном лайнере умирает человек – шокирующие факты

Каждая круизная компания имеет комплексные планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Среди этих мер – протокол действий в случае смерти пассажира или члена экипажа на борту судна.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Independent, многие крупные суда даже оборудованы небольшими моргами, предназначенными для временного хранения умерших. Поэтому, что происходит, когда на круизном лайнере умирает человек – далее в материале.

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Смерти на борту круизных лайнеров: цифры и причины

Недавнее исследование, опубликовано в Международном журнале медицины путешествий и глобального здоровья, указывает на то, что смертельные случаи на круизных лайнерах случаются нечасто. Проанализировав данные за период с 2000 по 2019 год, исследователи обнаружили, что 623 человека погибли на 78 морских и речных круизных маршрутах, включенных в выборку. Примечательно, что 89% погибших были пассажирами, тогда как остальные смертельные случаи касались членов экипажа.

Основными причинами смерти, выявленными в исследовании, были:

падение за борт,

падение на нижнюю палубу,

сердечные приступы,

самоубийства.

Несмотря на то, что около 30 миллионов человек ежегодно отправляются в круиз, указанное количество смертей действительно является мизерным. Но, когда трагедия таки происходит, экипаж имеет четкий алгоритм действий.

Что делает экипаж, если в круизе умирает человек

Стандартный протокол для круизных лайнеров предусматривает наличие на борту не менее одного медицинского работника, а также полностью оборудованного пункта первой медицинской помощи. В случае несчастного случая смерти в море судовому врачу поручается провести осмотр умершего.

Экипаж несет ответственность за сообщение спутников умершего о смерти. Если человек путешествовал один, экипаж приложит усилия, чтобы связаться с его родственниками на суше,

– говорится в сообщении.

Смерть человека обязательно фиксируется в судовом журнале, о ней также сообщается властям той страны, под флагом которой ходит лайнер. Поскольку юридически судно является "территорией" этой страны.

В случае смерти, произошедшей при подозрительных обстоятельствах на борту судна, проводится немедленное расследование персоналом службы безопасности судна в сотрудничестве с местными органами власти по прибытии в следующий порт захода или государством флага. Юрисдикция и протоколы уведомления будут определяться местонахождением судна на момент инцидента.

Некоторые круизные лайнеры оборудованы священнослужителями и небольшими часовнями, что позволяет пассажирам проводить необходимые религиозные обряды для умерших во время пребывания в море.

На борту круизных лайнеров есть специализированные холодильники, расположенные в корабельном морге, которые расположены на самой низкой палубе. Этот морг может вместить от трех до шести тел. По прибытии в первый порт захода местные власти забирает тело для дальнейшего обследования. Они проводят тщательный повторный осмотр и выдают официальное свидетельство о смерти, после чего организовывают репатриацию умершего, как правило, самолетом.

Все расходы, связанные с транспортировкой тела умершего на родину, покрываются либо родственниками умершего, либо за счет туристической страховки, если таковая имеется в наличии.