Чтобы выйти из дома, прорубили тоннель из снега: украинка показала суровую зиму в Японии

В Японии настоящая зима. Украинка, проживающая в префектуре Ниигата, показала выход из своего дома –это буквально тоннель, прорубленный в снегу.

Украинка проживает в японской деревне среди гор в снежной префектуре Ниигата. На своей странице в тиктоке она показала, как сейчас выглядит вход в ее дом. Об этом пишет 24 Канал.

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Как выглядит суровая зима в Японии

На кадрах видно, что дом замело снегом. Для того, чтобы иметь возможность выходить из дома, семья прорубила в снегу тоннель. Там сделали окошки, а стены обустроили свечами, поэтому это выглядит даже романтично и немного сказочно.

Я предлагала просто сделать снежную лестницу на второй этаж, но муж решил, что тоннель будет более романтичным. Но по прогнозу еще будет заметать нас неделю, как минимум, поэтому может мы вернемся к моей идее,

– сказала девушка.

Снежный тоннель во дворе: смотрите видео

Украинка призналась, что это ее первый снежный тоннель там за четыре зимы. По ее словам, произошло это потому, что супруги не успели подготовиться к снегу в этом году.

В Японии всюду есть водные каналы, обычно из них выводят воду во двор через трубы. Снег тает в воде, в результате чего образуются мокрые дорожки, по которым можно ходить.

Девушка добавила, что в этом году почти в метели не было перерыва – снег без остановки заметает все больше и больше, сколько бы пара не расчищала его.