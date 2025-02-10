Количество снега превысило среднесезонную норму во многих районах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NHK.

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Какова ситуация в Японии

Японское метеорологическое агентство сообщает, что с 3 февраля и до воскресенья сильный снег выпал в широких районах северной и западной Японии.

Во вторник в городе Обихиро на востоке Хоккайдо за 12 часов выпало 120 сантиметров снега. Эта цифра является национальным рекордом. А в деревне Сиракава в префектуре Гифу за 48 часов в среду выпало 129 сантиметров снега – это самый сильный снегопад в тех краях с 1983 года.

В городе Ниигата тоже побит рекорд – там выпало 44 сантиметра снега.

Тем временем в сети появилось видео, как дети, играющие в снежки, роют траншеи. На кадрах можно увидеть, что снега действительно очень много.

Дети роют траншеи для игры в снежки: смотрите видео

Ожидается, что снегопады еще продолжатся в районах побережья Японского моря на севере и востоке Японии.

Метеорологи призывают местных жителей быть осторожными из-за возможных перебоев в движении, отключения электроэнергии, падения деревьев и схода лавин.