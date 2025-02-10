Кількість снігу перевищила середньосезонну норму у багатьох районах. Про це пише 24 Канал із посиланням на NHK.

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Яка ситуація в Японії

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що від 3 лютого й до неділі сильний сніг випав у широких районах північної та західної Японії.

У вівторок в місті Обіхіро на сході Хоккайдо за 12 годин випало 120 сантиметрів снігу. Ця цифра є національним рекордом. А у селі Сіракава в префектурі Гіфу за 48 годин в середу випало 129 сантиметрів снігу – це найсильніший снігопад у тих краях з 1983 року.

У місті Ніігата теж побито рекорд – там випало 44 сантиметри снігу.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як діти, які грають в сніжки, риють траншеї. На кадрах можна побачити, що снігу справді дуже багато.

Діти риють траншеї для гри в сніжки: дивіться відео

Очікується, що снігопади ще продовжаться в районах узбережжя Японського моря на півночі та сході Японії.

Метеорологи закликають місцевих жителів бути обережними через можливі перебої в русі, відключення електроенергії, повалення дерев та сходження лавин.