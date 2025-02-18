Українка проживає у японському селі серед гір у сніжній префектурі Ніїґата. На своїй сторінці у тіктоці вона показала, як наразі виглядає вхід у її дім. Про це пише 24 Канал.

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Як виглядає сувора зима у Японії

На кадрах видно, що будинок замело снігом. Для того, щоб мати можливість виходити з помешкання, сім'я прорубала в снігу тунель. Там зробили віконця, а стіни облаштували свічками, тож це виглядає навіть романтично й трохи казково.

Я пропонувала просто зробити сніжні сходи до другого поверху, але чоловік вирішив, що тунель буде більш романтичним. Але за прогнозом ще буде замітати нас тиждень, як мінімум, тому може ми повернемося до моєї ідеї,

– сказала дівчина.

Сніжний тунель у дворі: дивіться відео

Українка зізналася, що це її перший сніжний тунель там за чотири зими. За її словами, сталося це тому, що подружжя не встигло підготуватися до снігу цьогоріч.

У Японії усюди є водні канали, зазвичай з них виводять воду на подвір'я через труби. Сніг тане у воді, внаслідок чого утворюються мокрі доріжки, по яких можна ходити.

Дівчина додала, що цього року майже у хуртовини не було перерви – сніг без перестанку замітає все більше і більше, скільки б пара не розчищала його.