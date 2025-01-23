Впервые за 15 лет выпал снег: Юг США накрыл редкий зимний шторм – шокирующие кадры

2025 год для США начался нелегко – сперва масштабные пожары, а теперь редкий зимний шторм. Стихия накрыла юг США 21 января.

Сильный шторм обрушился на значительные территории Техаса, Луизианы и Флориды, принеся беспрецедентную зимнюю погоду в этот регион. В частности, в Новом Орлеане впервые за последние 15 лет выпал снег, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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В Новом Орлеане впервые за 15 лет выпал снег

Редкий шторм привел к объявлению беспрецедентных предупреждений о снежных бурях в нескольких округах на побережье Мексиканского залива.

Это суровое погодное явление совпало с опасно низкими температурами, что привело к значительным осадкам – до 10 сантиметров в Хьюстоне и почти 20 сантиметров в Новом Орлеане, а также в разных городах на полуострове Флорида.

Сильный шторм превратил Новый Орлеан в снежный город. Рекордно снежная буря покрыла пальмы снегом,

– говорится в сообщении.

Погодная ситуация в Новом Орлеане: смотрите видео

Сильное похолодание привело к замерзанию одной из улиц Нового Орлеана, что позволило местным жителям даже выйти на лед для игры в хоккей.

Отважные жители города не испугались холода, а некоторые попытались спуститься на лыжах по знаменитой Бурбон-стрит. Другие катались на надувных аллигаторах на реке Миссисипи.



В Новом Орлеане замерзшая улица превратилась в хоккейную площадку / Скриншот с видео

Метеорологи объясняют это необычное погодное явление возмущением полярного вихря, который обычно остается ограниченным Северным полюсом.

Затронуло и другие регионы

Более 36 000 жителей северной Флориды остались без электроэнергии из-за резкого похолодания. Ожидалось, что 22 января температура в некоторых частях центральной части Соединенных Штатов упадет от -34 градусов до -46 градусов по Цельсию.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что до конца недели температура постепенно вернется к норме.

Беспрецедентные снегопады, которые обычно не затрагивают даже северо-восточные районы, привели к повсеместному перекрытию автодорог, приостановке почти всех авиарейсов и отмене занятий для более миллиона студентов.



Люди вышли кататься на санях во Флориде / Фото Storyful

Во вторник сильный шторм пронесся по крупным городам Техаса, принеся мокрый снег в Остин и Сан-Антонио, а затем усилился на юго-востоке Техаса. К сожалению, три человека погибли из-за переохлаждения.

Необычным поворотом событий стало то, что пляжи Флориды также покрылись снегом. В ответ на ситуацию губернатор Рон ДеСантис отметил: "Верите или нет, но мы мобилизуем снегоуборочную технику в штате Флорида".



Люди на пляже Пенсакола во Флориде, когда надвигается снежная буря / Фото Imagn Images

А в Мобайле, штат Алабама, выпало почти 20 сантиметров снега, что побило предыдущий рекорд снегопада, установленный 24 января 1881 года.

В соседней Луизиане работники транспортных агентств работали всю ночь, чтобы обеспечить подготовку мостов и дорог к неблагоприятным погодным условиям. В то же время полиция штата Луизиана сообщила о более 50 авариях в течение дня, призывая жителей оставаться дома ради собственной безопасности.