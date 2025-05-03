Можно работать 4 дня вместо 5: Польша испытает сокращение рабочего времени

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши запускает пилотную программу сокращения рабочего времени. Она заключается в том, чтобы сократить людям количество рабочих часов, но сохранить ту же зарплату.

Ожидается, что участие в пилотной программе будет добровольным. А предпринимателям, которые захотят к ней присоединиться, обещают поощрения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yavp.pl.

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В апреле Минтруда завершило исследование последствий сокращения рабочего времени в нескольких учреждениях. Оно выявило, что уменьшение рабочих часов улучшило здоровье работников, которые реже пользовались больничными.

Поэтому министерство уверено, что сокращение рабочего времени в Польше будет выгодным для работников и улучшит их эффективность.

Как в Польше хотят сократить рабочие часы

Сейчас деталей программы еще нет. Однако известно, что принять участие смогут принять как частные компании, так и государственные учреждения или организации из общественного сектора.

Министр труда и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк отметила, что к сокращению рабочего времени в компании можно будет прийти несколькими путями. И участники пилотной программы сами будут выбирать модель, которая лучше всего подходит их компании.

Например:

Можно будет сократить количество часов работы в течение одного дня,

Или ввести четырехдневную рабочую неделю,

Или внедрить сокращенную пятницу,

Или же просто предоставлять дополнительные дни к отпуску.

Правила и условия участия в программе Минтруда Польши должно объявить до 30 июня 2025 года. Ожидается, что набор участников начнут уже во второй половине 2025 года.