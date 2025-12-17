Польша рискует потерять сотни тысяч украинских работников: сколько людей хочет уехать

Польша остается главным направлением для украинских мигрантов после начала войны, однако не все, кто сейчас работает и живет в стране, планируют остаться надолго.

Исследование Польского экономического института (PIE) указывает, что значительная часть украинцев находится в Польше по прагматическим причинам, а сотни тысяч работающих украинцев могут покинуть страну в ближайшие годы, передает 24 Канал.

Сколько украинцев сейчас живет в Польше?

Польша остается главным направлением для украинских мигрантов после начала войны, однако не все, кто сейчас работает и живет в стране, планируют остаться надолго. Как пишет Rzeczpospolita, примерно 650 000 работающих украинцев могут покинуть Польшу.

Сейчас в Польше легально проживают более 1,5 миллиона украинцев, которые имеют различные формы легального статуса:

около 964 000 имеют PESEL UKR – специальный идентификационный номер для временной защиты,

482 000 – вид на жительство временный вид на жительство,

а 57 700 – вида на постоянное проживание.

Также 854 000 украинцев застрахованы в Польше (ZUS), что составляет примерно 5% всех застрахованных лиц в стране. Почти 295 500 детей украинского происхождения учились в польских школах, а еще 47 500 – являются студентами польских университетов.

При этом 75 – 85% украинцев работают в польских компаниях или на польских работодателей, что подчеркивает важность этого сообщества для польского рынка труда.



Польша рискует потерять сотни тысяч украинских работников / Фото Unsplash

Почему украинцы могут не захотеть оставаться в Польше?

Соавтор исследования Чезарий Пшибил объяснил, что наличие работы не всегда гарантирует желание остаться в стране. Это зависит от:

чувства принадлежности,

социальных связей,

личного отношения к Польше.

Исследование также показало, что не существует прямой зависимости между уровнем интеграции и желанием остаться. Даже хорошо интегрированные украинцы могут уехать, а те, кто плохо интегрирован, иногда остаются из-за отсутствия других возможностей.

Сколько именно украинцев могут выехать из Польши?

По оценкам PIE, польский рынок труда могут покинуть около 300 тысяч человек, которые приехали после начала полномасштабного вторжения и 285 тысяч человек, которые сейчас работают в сферах услуг, медицины, торговли или образования.

В то же время примерно 40% взрослых украинцев имеют высокие шансы остаться в Польше навсегда, в частности те, кто планирует получить польское гражданство или чувствует связь со страной.

В каких странах работает больше всего беженцев из Украины?

Ранее мы уже писали, что украинцы работают не только в Польше. К примеру, в Литве и Великобритании трудоустроено 72% и 69% украинцев. Самые низкие показатели занятости украинских беженцев наблюдаются в Испании (17%), Норвегии (31%) и Латвии (33%).