Администрация президента Дональда Трампа намерена внести значительные изменения в политику США в отношении беженцев. В частности, ввести лимит на количество просителей убежища.

Согласно предложению, в 2026 году США ограничат прием беженцев до 7 500 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о снижении лимита на прием беженцев в США?

Администрация предыдущего президента США – Байдена – установила лимит на прием беженцев в размере примерно 125 000 человек в год. Значительная часть этих мест была предназначена для белых южноафриканцев и других лиц, которые считаются, подвергающимися дискриминации.

Президентское заявление было сделано 30 сентября, но окончательное решение по лимиту отложили из-за шатдауна. Официальный источник из администрации нынешнего президента – Трампа – сообщил, что Соединенные Штаты не будут принимать новых беженцев, пока Конгресс не утвердит дополнительное финансирование, заметили в Global Refuge.

Реализация новой политики в отношении беженцев зависит как от наличия финансирования, так и от политической ситуации в Конгрессе.

Эксперты бьют тревогу, что этот лимит может помешать глобальному гуманитарному реагированию на кризисы, усложнив усилия по оказанию помощи тем, кто бежит от конфликтов и преследований.

Что еще учесть беженцам за рубежом?