Трамп зачиняє двері США для тисяч біженців: що відомо про революційне рішення
- Адміністрація Трампа планує обмежити прийом біженців у США до 7 500 осіб у 2026 році.
- Реалізація нової політики залежить від фінансування та політичної ситуації в Конгресі.
Адміністрація президента Дональда Трампа має намір внести значні зміни в політику США щодо біженців. Зокрема, ввести ліміт на кількість прохачів притулку.
Згідно з пропозицією, у 2026 році США обмежать прийом біженців до 7 500 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Що відомо про зниження ліміту на прийом біженців у США?
Адміністрація попереднього президента США – Байдена – встановила ліміт на прийом біженців у розмірі приблизно 125 000 осіб на рік. Значна частина цих місць була призначена для білих південноафриканців та інших осіб, які вважаються такими, що зазнають дискримінації.
Президентська заява була зроблена 30 вересня, але остаточне рішення щодо ліміту відклали через шатдаун. Офіційне джерело з адміністрації теперішнього президента – Трампа – повідомило, що Сполучені Штати не прийматимуть нових біженців, поки Конгрес не затвердить додаткове фінансування, зауважили в Global Refuge.
Реалізація нової політики щодо біженців залежить як від наявності фінансування, так і від політичної ситуації в Конгресі.
Експерти б'ють на сполох, що цей ліміт може перешкодити глобальному гуманітарному реагуванню на кризи, ускладнивши зусилля з надання допомоги тим, хто тікає від конфліктів і переслідувань.
Що ще врахувати біженцям за кордоном?
